Le Barys largement battu au match 5 doit se reprendre à domicile pour ne pas partir en vacances prématurées, en face Magnitogorsk espère en finir rapidement.

Le premier tiers est sérré et ne voit aucune des deux équipes trouver la faille, c'est donc sur un score vierge que tout le monde rentre aux vestiaires. Les visiteurs reviennent dans le match avec un rapide powerplay, le palet tourne, Dronov canonne de la bleue et Kochelev dévie au fond (0-1).

Les locaux se relancent vite et Videll lance depuis l'angle, le palet fait un curieux rebond entre les jambes du portier ouralien pour l'égalisation (1-1).

Joie de courte durée pour les Kazakhs, pénalisés dans la foulée. Une fois encore le powerplay métallurgiste fait merveille. Beck place devant la cage pour Rasmussen qui déjoue Ortio entre les pads à bout portant (1-2).

Le Barys force le verrou et insiste malgré le temps qui joue contre lui. Mikhaïlis parvient à s'infiltrer en zone et égalise d'un bon lancer du poignet juste avant la deuxième sirène (2-2).

Nur-Sultan domine son sujet mais ne parvient pas à déjouer Olkinuora toujours vigilant. L'indiscipline coûte cher aux Kazakhs. Ils doivent évoluer à trois contre cinq face au redoutable powerplay ouralien. Ortio multiplie les sauvetages mais Beck parvient à dévier angle opposé pour Mozyakin qui fusille le portier (2-3).

Le Barys repart de l'avant mais est encore une fois pénalisé, et encore une fois le pp métallurgiste est au rendez vous. Mozyakin sert Beck qui reprend victorieusement pour creuser l'écart (2-4).

Le temps s'écoule, le temps s'enfuit, les locaux courrent après vainement. Ils récupèrent un avantage numérique en fin de partie, ils sortent leur gardien pour jouer à six contre quatre. Panyukov dévie au fond le slap de Dietz pour recoller à 3 minutes du terme (3-4).

Quatrième victoire et qualification pour Magnitogorsk, Nur-Sultan doit s'arrêter là après une belle série disputée.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Taylor Beck

** : Linus Videll

* : Sergeï Mozyakin



Résumé vidéo (en anglais) de la rencontre :

