Nur-Sultan : 1-2 ap (1-1)

Omsk - Ekaterinbourg : 4-3 (2-0)

Dynamo Moscou - Tcherepovets : 2-5 (1-1)

Saint-Pétersbourg - Minsk : 6-4 (2-0)



KHL L'Avangard remporte un 2e match contre Ekaterinbourg

L'Avangard double la mise dans la série mais a du batailler plus ferme face à une équipe d'Ekaterinbourg qui a été bien plus à l'aise qu'au premier match mais à tout de même encore du s'incliner. Litovchenko ouvre la marque pour les visiteurs qui inscrivent leur premier but des playoffs. Dedunov égalise dans la même minute de jeu ! Omsk accélère au premier tiers et domine les débats, logiquement Semyonov place les locaux devant grâce à un but en powerplay. L'Avtomobilist brille au tiers médiant, Kulikov égalise en reprenant victorieusement un rebond. En supériorité numérique, Belousov dans le slot dévie au fond et remet l'Avto devant. Omsk revient fort au dernier tiers, toujours en supériorité Tolchinsky égalise. L'Avangard hausse le ton et un one-timer parfait de Kovaltchuk change le score. L'Avtomobilist pousse pour revenir, en vain. 2e victoire pour Omsk à l'aise avant son déplacement dans l'Oural.

Magnitogorsk vainqueur au premier match contre le Barys après un match à 11 buts espère doubler la mise à domicile avant de se déplacer au Kazakhstan. Le premier tiers est équilibré et serré, Panyukov ouvre le score en powerplay pour son quatrième point des playoffs, déjà ! les locaux réagissent au tiers médiant et revient au score en powerplay. Ortio dégage mal et Mozyakin récupère, il sert Nestrasil qui égalise. Le match est tendu et équilibré jusqu'au bout et il faut disputer une prolongation. Celle-ci est vite expédiée, il ne faut que 29 secondes à Dietz, le capitaine kazakh pour donner la victoire d'un coup de canon depuis la bleue. Nur-Sultan égalise la série avant deux matchs à domicile.



KHL Le Severstal survole le match 2 et égalise dans la série

Le Severstal rebondit d'excellente matière dans la série en écrasant le Dynamo Moscou au match 2 et égalise avant deux matchs à domicile. Le premier tiers est équilibré, Guslistov dévie un lancer de Makeyev pour ouvrir la marque en faveur des visiteurs. Shipatchyov égalise en suppériorité au tiers médiant. Eryomenko virevolte pour tenir la barraque et réalise d'importants arrêts pourtant il cède sur un lancer plutôt anodin de Petunin. Les sidérurgistes continuent de forcer et Lalonde profite d'un écran devant le but local pour doubler la mise. En powerplay, Kagarlitsky rapproche le score d'un lancer parfait à mi-hauteur. Tout reste possible mais les locaux s'effondrent au dernier tiers. Une relance catastrophique de la défense moscovite laisse Nättinen seul face au but, il ne manque pas l'occasion de doubler l'écart. Lindberg tombe devant sa cage et laiss ele palet à Kodola qui gagne son duel et achève la déroute des policiers, méconnaissables dans ce match 2. Une belle égalisation de Tcherepovets qui disputera les deux prochains matchs à domicile.

Saint-Pétersbourg double la mise contre Minsk avec un succès encore une fois acquis en bataillant jusqu'au bout face à un valeureux adversaire. Pourtant les locaux déroulent au premier tiers, Kemppainen, Ketov et Morozov marquent tout trois dans les dix premières minutes, les bisons sont à terre, mais Prince débloque leur compteur au quart d'heure de jeu. Kozun en powerplay redonne de l'espoir aux visiteurs, rapidement remis plus loin par un deuxième but de Ketov avant la première sonnerie. La partie s'éqilibre mais le score ne bouge pas. Usov réduit l'écart au début du dernier tiers en infériorité. Minsk force et Menell égalise en supériorité, le match est relancé. Pas pour longtemps, dans la foulée les visiteurs sont à leur tour pénalisés. Burdasov redonne l'avantage à son équipe. Le SKA tient et Podkolzin conclut en cage vide. Deuxième victoire serrée mais précieuse pour les Pétersbourgeois avant deux matchs au Bélarus. Dans cette partie Ketov, Tkachyov et Kemppainen marquent chacun la bagatelle de 4 points !



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Evgeny Ketov (SKA Saint-Pétersbourg)

** : Sergeï Tolchinsky (Avangard Omsk)

* : Shawn Lalonde (Severstal Tcherepovets)



