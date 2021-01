Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - KHL - Kontinental Hockey League KHL : Derby et fin de série Oufa surclasse Kazan et met fin à sa série de victoires, l'Amur remonte. A l'ouest le CSKA gagne le derby, les Jokerit rebondissent bien toujours suivis par le Severstal, le Vityaz garde espoir Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 10/01/2021 à 21:00 Tweeter

Khabarovsk - Pékin : 5-4

Oufa - Kazan : 7-3

Helsinki - Ekaterinbourg : 3-2

Tcherepovets - Sotchi : 4-2

Podolsk - Nijnekamsk : 3-0

Nijni Novgorod - Tchelyabinsk : 3-2

Saint-Pétersbourg - CSKA Moscou : 2-3 ap



KHL Hartikainen et Oufa écrasent Kazan dans le derby vert

Kazan qui reste sur dix succès consécutifs se déplace à Oufa pour un derby vert toujours très attendu en Orient. Les visiteurs démarrent bien la partie, Safonov lutte pour conserver le palet, remet dans le slot pour Da Costa qui efface le portier et ouvre la marque dès la troisième minute de jeu. Les locaux ne tardent pas à égaliser en powerplay, Manninen bien campé derrière le but remet devant pour Kadeikin qui égalise en one-timer. Jarkov parvient à faire une longue passe à travers toute la patinoire jusqu'à Platt seul en break, qui gagne son duel et donne l'avantage aux Bachkirs. Da Costa dans la zone sert Pedan qui égalise d'un bon coup de poignet. Mais le buteur écope de 4 minutes de prison, les locaux en profitent et Hartikainen dans le slot, redonne l'avantage aux siens. Un powerplay tatar permet à Zaripov parfaitement servi par Lyubimov, d'égaliser. C'est sur ce score de parité que s'achève le deuxième vingt. C'est encore une supériorité qui décide de l'évolution du score et c'est Manninen qui remet Oufa devant. Hartikainen sur un gros travail dans la zone offensive double la mise. Une double faute tatare, dont une de Da Costa, permet à Hartikainen de compléter le tour du chapeau. Kazan sombre et sa frustration lui fait commettre des fautes, Hartikainen prolonge la passe de Manninen au fond pour son quatrième but et son cinquième point du match, son compère assistant finlandais termine avec le même score. Lourd clap de fin pour Kazan qui reste toutefois nettement en tête, Oufa récupère la troisième place.

Le Torpedo grâce à deux points de Wideman, Chekhovitch et Jafyarov domine Tchelyabinsk et s'empare de la cinquième place, doublant son adversaire du soir.

L'Amur s'impose à domicile dans la douleur face à Pékin et poursuit sa remontée. Zaseda marque deux buts et trois points pour aider les tigres à croquer le dragon, Sharov et Arkhipov ont eux marqué deux points.



KHL Le CSKA remporte le derby à Saint-Pétersbourg

Le CSKA s'impose à Saint-Pétersbourg dans le classique derby de l'armée. Kuzmenko donne par deux fois l'avantage aux locaux mais à chaque fois, les visiteurs égalisent d'abord par Sergeyev puis grâce à Telegin au dernier vingt. En prolongation, Okulov fait le show et donne la victoire aux Moscovites qui creusent encore leur avance à la première place.

Les Jokerit rebondissent bien à domicile en déjouant Ekaterinbourg. Les Finlandais marquent deux fois au début du deuxième vingt par Sklenicka et Grant pour prendre l'avantage. Datsyuk égalise d'un bon revers, dévié par la défense visiteuse. Mais le capitaine finnois, Anttila donne la victoire en fin de partie.

Le Severstal récupère la septième place grâce à une victoire contre Sotchi avec un doublé pour Kapustin, deux points également pour Nättinen. Malgré un doublé de Shmelyov, c'est encore trop court pour le Leopard.

Le Vityaz garde espoir en glaçant Nijnekamsk. L'ex portier des loups, Ejov, se rappelle à leur bon souvenir et les blanchit avec 28 arrêts. Tedenby marque deux buts dont un en cage vide pour sceller la victoire du chevalier.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Teemu Hartikainen (Salavat Yulaev Oufa)

** : Matveï Zaseda (Amur Khabarovsk)

* : Konstantin Okulov (CSKA Moscou)



Résumé vidéo (en anglais) de la journée : - Pékin : 5-4- Kazan : 7-3- Ekaterinbourg : 3-2- Sotchi : 4-2- Nijnekamsk : 3-0- Tchelyabinsk : 3-2Saint-Pétersbourg -: 2-3 apqui reste sur dix succès consécutifs se déplace àpour un derby vert toujours très attendu en Orient. Les visiteurs démarrent bien la partie, Safonov lutte pour conserver le palet, remet dans le slot pourqui efface le portier et ouvre la marque dès la troisième minute de jeu. Les locaux ne tardent pas à égaliser en powerplay,bien campé derrière le but remet devant pourqui égalise en one-timer.parvient à faire une longue passe à travers toute la patinoire jusqu'àseul en break, qui gagne son duel et donne l'avantage aux Bachkirs.dans la zone sertqui égalise d'un bon coup de poignet. Mais le buteur écope de 4 minutes de prison, les locaux en profitent etdans le slot, redonne l'avantage aux siens. Un powerplay tatar permet àparfaitement servi par, d'égaliser. C'est sur ce score de parité que s'achève le deuxième vingt. C'est encore une supériorité qui décide de l'évolution du score et c'estqui remet Oufa devant.sur un gros travail dans la zone offensive double la mise. Une double faute tatare, dont une de, permet àde compléter le tour du chapeau. Kazan sombre et sa frustration lui fait commettre des fautes,prolonge la passe deau fond pour son quatrième but et son cinquième point du match, son compère assistant finlandais termine avec le même score. Lourd clap de fin pour Kazan qui reste toutefois nettement en tête, Oufa récupère la troisième place.Legrâce à deux points deetdomineet s'empare de la cinquième place, doublant son adversaire du soir.L's'impose à domicile dans la douleur face àet poursuit sa remontée.marque deux buts et trois points pour aider les tigres à croquer le dragon,etont eux marqué deux points.Les'impose àdans le classique derby de l'armée.donne par deux fois l'avantage aux locaux mais à chaque fois, les visiteurs égalisent d'abord parpuis grâce àau dernier vingt. En prolongation,fait le show et donne la victoire aux Moscovites qui creusent encore leur avance à la première place.Lesrebondissent bien à domicile en déjouant. Les Finlandais marquent deux fois au début du deuxième vingt paretpour prendre l'avantage.égalise d'un bon revers, dévié par la défense visiteuse. Mais le capitaine finnois,donne la victoire en fin de partie.Lerécupère la septième place grâce à une victoire contreavec un doublé pour, deux points également pour. Malgré un doublé de, c'est encore trop court pour le Leopard.Legarde espoir en glaçant. L'ex portier des loups,, se rappelle à leur bon souvenir et les blanchit avec 28 arrêts. Tedenby marque deux buts dont un en cage vide pour sceller la victoire du chevalier.*** : Teemu Hartikainen (Salavat Yulaev Oufa)** : Matveï Zaseda (Amur Khabarovsk)* : Konstantin Okulov (CSKA Moscou)Résumé vidéo (en anglais) de la journée :

© 2021 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo