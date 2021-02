Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - KHL - Kontinental Hockey League KHL : Dernier arrivé Le Spartak remporte un large succès et emporte le dernier billet pour les playoffs, le Vityaz battu est éliminé. Le CSKA, Dynamo, Lokomotiv et Jokerit assurent. A l'Est, les éliminés Sibir, Amur et Neftekhimik gagnent, Kazan et Oufa sont également vainqueurs Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 23/02/2021 à 21:00 Tweeter

Iaroslavl - Nijni Novgorod : 4-1

Kazan - Nur-Sultan : 4-3 ap

Tchelyabinsk - Novossibirsk : 2-4

Nijnekamsk - Magnitogorsk : 1-0

Tcherepovets - CSKA Moscou : 0-3

Dynamo Moscou - Ekaterinbourg : 6-0

Spartak Moscou - Sotchi : 6-1

Helsinki - Podolsk : 3-2

Minsk - Khabarovsk : 4-5

Riga - Oufa : 1-3



KHL Le Spartak Moscou dernier qualifié pour les playoffs

Le Spartak avait besoin d'une victoire pour espérer se qualifier dès aujourd'hui, il a étrillé Sotchi pour remplir sa part du marché. Profitant dans le même temps de la défaite de Podolsk, il composte son billet. Dans un premier tiers dominé, Shirokov ouvre la marque. Les visiteurs sombrent au tiers médiant, Lehterä marque en one-timer sur un powerplay pour doubler la mise tandis que Fyodorov dans la même situation corse l'addition. Lehterä et Shirokov marquent leur second but de la soirée au dernier tiers. Rudenkov sauve l'honneur visiteur mais Bakos conclut avec un dernier but.

Le CSKA remet la marche avant après deux défaites en dominant nettement Tcherepovets. Le portier visiteur, Johansson repousse 24 tirs pour blanchir.

Le Dynamo Moscou a lui aussi fait parler la poudre pour écraser Ekaterinbourg. Après un cinglant 4-0 dans le premier tiers la messe était dite. Sergeyev marque trois points, Jaskin, Efremov, Bryukvin et Kagarlitsky en comptent deux. Eryomenko blanchit avec 15 arrêts.

Le Lokomotiv continue sa bonne série en surclassant le Torpedo dans un match parfaitement dominé, il préserve l'occasion de s'emparer de la 3e place. Petersson marque deux points dans cette partie.

Helsinki inflige une deuxième défaite de suite à Podolsk, synonyme d'élimination de la course aux playoffs à trois jours de la fin de saison. Moiseyev et Tedenby permettaient toutefois au Vityaz de mener la danse mais les locaux égalisent avant la deuxième sirène. Jensen marque le but de la victoire au dernier vingt.



hctraktor.org Le Sibir Novossibirsk brille à Tchelyabinsk

Le Sibir continue sa bonne fin de saison en dominant un nouveau qualifié aux playoffs, le Traktor. Un excellent début de partie permet aux visiteurs de mener 3-0. Les Ouraliens se rapprochent mais Li auteur de trois points dans ce match marque en dernier tiers et entérine la victoire sibérienne.

Kazan s'impose laborieusement à domicile contre le Barys dans un match qui a un avant goût de playoffs. Valk et Dietz donnent deux longueurs d'avance aux visiteurs avant que Kazan ne parviennent à égaliser au début du dernier tiers. Le Barys repasse devant, mais l'Ak Bars égalise dans la minute suivante. En prolongation, Galimov s'y reprend à deux fois mais parvient à donner la victoire aux locaux.

Victoire logique d'Oufa sur la glace de Riga, deux points qui permettent aux Bachkirs de passer troisièmes à l'Est.

L'Amur continue également de gagner avec un succès remporté à Minsk. Un match très offensif où les Tigres ont d'abord mené avant de tirer de l'arrière 4-2. Mais une fin de tiers médiant endiablée leur permet de passer devant et de confirmer en dernier vingt. Polunin marque trois points, Jordan, Zohorna et Butuzov deux côté vainqueurs, côté vaincus Protas et Falkovsky sont à deux points.

Nijnekamsk contente son public avec un succès de prestige contre Magnitogorsk. Un unique but de Khairullin a suffit puisque Ivannikov a blanchit avec 22 arrêts.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Aleksandr Polunin (Amur Khabarovsk)

** : Oleg Li (Sibir Novossibirsk)

* : Sergeï Shirokov (Spartak Moscou)



