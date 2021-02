Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - KHL - Kontinental Hockey League KHL : Deux de plus Magnitogorsk et Oufa rejoignent les playoffs. Kazan assure en tte, le Traktor et le Barys prennent d'importants points en vue de la qualification tandis que le Sibir s'accroche Mdia Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 28/01/2021 21:00 Tweeter

Oufa : 2-3

Novossibirsk - Tchelyabinsk : 3-2 ap

Nur-Sultan - Nijnekamsk : 4-1

Ekaterinbourg - Kazan : 1-3

Spartak Moscou - Magnitogorsk : 1-3



KHL Le Metallurg Magnitogorsk se qualifie pour les sries

Magnitogorsk se déplaçait dans la capitale pour y défier le Spartak. Le premier tiers est équilibré et les deux équipes se neutralisent, Yakovlev ouvre le score mais Hanzl égalise pour les Moscovites. Kulyomin profite d'un powerplay tardif pour remettre son équipe devant juste avant la deuxième sirène. Les Spartakistes poussent au dernier tiers mais sans parvenir à déstabiliser leur adversaire, Chibisov conclut en fin de partie par un dernier but qui offre la victoire et la qualification en playoffs pour le Metallurg.

Victoire pour le leader Kazan sur la glace d'Ekaterinbourg. Les visiteurs marquent deux buts en deux minutes à l'entame du deuxième tiers, la messe est quasiment dite. Malgré une belle domination ouralienne, ils ne peuvent que réduire l'écart mais pas égaliser. Kazan est sous l'éteignoir au dernier vingt mais Dawes délivre les siens sur une des rares occasions visiteuses.

Oufa s'impose une deuxième fois de suite sur la glace de Khabarovsk et composte grâce à ces deux points son ticket pour les playoffs 2021.

Le Barys enchaîne une nouvelle victoire, cette fois contre le Neftekhimik et se rapproche des bonnes places. Lilja compte un doublé, Mikhaïlis s'offre deux assistances.

Le Sibir qui doit vite prendre des points pour ne pas être décroché reçoit le Traktor un adversaire qui le précède. Korotkov ouvre la marque pour les locaux au premier vingt. Les visiteurs égalisent mais les Sibériens repassent devant avant la deuxième sirène. Kravtsov arrache l'égalisation dans les derniers instants. En prolongation, Oleg Li s'offre une longue cavalcade solitaire et un bon lancer pour donner la victoire à Novossibirsk qui garde espoir, le point pris par Tchelyabinsk lui fait s'emparer de la cinquième place.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Andreï Chibisov (Metallurg Magnitogorsk)

** : Nigel Dawes (Ak Bars Kazan)

* : Jakob Lilja (Barys Nur-Sultan)



Résumé vidéo (en anglais) de la journée : Khabarovsk -: 2-3- Tchelyabinsk : 3-2 ap- Nijnekamsk : 4-1Ekaterinbourg -: 1-3Spartak Moscou -: 1-3se déplaçait dans la capitale pour y défier le. Le premier tiers est équilibré et les deux équipes se neutralisent,ouvre le score maiségalise pour les Moscovites.profite d'un powerplay tardif pour remettre son équipe devant juste avant la deuxième sirène. Les Spartakistes poussent au dernier tiers mais sans parvenir à déstabiliser leur adversaire,conclut en fin de partie par un dernier but qui offre la victoire et la qualification en playoffs pour le Metallurg.Victoire pour le leadersur la glace d'. Les visiteurs marquent deux buts en deux minutes à l'entame du deuxième tiers, la messe est quasiment dite. Malgré une belle domination ouralienne, ils ne peuvent que réduire l'écart mais pas égaliser. Kazan est sous l'éteignoir au dernier vingt maisdélivre les siens sur une des rares occasions visiteuses.s'impose une deuxième fois de suite sur la glace deet composte grâce à ces deux points son ticket pour les playoffs 2021.Leenchaîne une nouvelle victoire, cette fois contre leet se rapproche des bonnes places.compte un doublé,s'offre deux assistances.Lequi doit vite prendre des points pour ne pas être décroché reçoit leun adversaire qui le précède.ouvre la marque pour les locaux au premier vingt. Les visiteurs égalisent mais les Sibériens repassent devant avant la deuxième sirène.arrache l'égalisation dans les derniers instants. En prolongation,s'offre une longue cavalcade solitaire et un bon lancer pour donner la victoire à Novossibirsk qui garde espoir, le point pris par Tchelyabinsk lui fait s'emparer de la cinquième place.*** : Andreï Chibisov (Metallurg Magnitogorsk)** : Nigel Dawes (Ak Bars Kazan)* : Jakob Lilja (Barys Nur-Sultan)Résumé vidéo (en anglais) de la journée :

© 2021 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Ractions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte whlen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur