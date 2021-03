Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - KHL - Kontinental Hockey League KHL : Et de trois ! Kazan, le Lokomotiv et le CSKA triplent la mise, Oufa prend les commandes de la srie. Mdia Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 07/03/2021 21:00 Tweeter

Oufa : 0-4 (1-2)

Nijni Novgorod - Kazan : 0-4 (0-3)

Helsinki - Iaroslavl : 2-3 ap (0-3)

Spartak Moscou - CSKA Moscou : 0-3 (0-3)



KHL 3e victoire pour Kazan face Nijni Novgorod

Kazan après deux victoires à domicile se déplace à Nijni Novgorod qui espère se relancer devant ses partisans et reprendre un peu d'air dans la série. Nettement dominateurs au premier tiers, les Tatars ouvrent le score en powerplay par Pesonen. Le Torpedo se reprend au deuxième vingt mais il ne parvient pas à déjouer Bilyalov, pire encore il encaisse deux nouveaux buts. Tikhonov lancé dans l'angle double la marque avant que Petrov n'alourdisse la marque en infériorité ! Rien ne va plus pour les locaux. Le cerf ne baisse pas les bras et continue de dominer le dernier vingt sans succès. Bilyalov blanchit avec 30 arrêts. Le Torpedo sort son gardien à 3-0, et en encaisse un quatrième signé Lukoyanov qui fait trembler la cage vide. Nette victoire de Kazan, la troisième de la série, plus qu'une et le premier tour sera déjà passé. Le Torpedo dos au mur n'a plus le choix, il faudra l'emporter mardi, sous peine de se retrouver en vacances.

Oufa retrouve ses forces, sa confiance, l'avantage de la glace et prend les devants dans la série en s'imposant triomphalement à Tchelyabinsk au match 3. Les locaux sont pourtant bien plus entreprenants au premier tiers mais sans succès. Les Bachkirs font preuve de réalisme, Jarkov remet au centre pour Kadeikin qui ouvre le score. Au deuxième tiers Hartikainen entre en zone et temporise avant de servir Granlund qui fonce au but et double la mise. Oufa insiste, Telegin perd le palet de manière hallucinante à la bleue, Kochetkov récupère et contre, seul il gagne son duel face à Fedotov, pas dans son match, il est d'ailleurs remplacé par Will mais le mal est fait. Le Traktor KO, ne parvient même pas à trenter sa chance au dernier tiers, Oufa accélère encore mais le portier suédois tient bon. Curieusement les locaux sortent leur gardien à 3-0, Solodukhin alourdit la marque en cage vide. Metsola blanchit avec 19 arrêts.



KHL Korostelyov et le CSKA enchanent une 3e victoire

Le CSKA après deux victoires réussit la passe de trois dans le derby face au Spartak, qui n'y arrive décidément plus. L'armée rouge domine très nettement le premier tiers et ouvre rapidement les compteurs face à son rival. Andronov convertit un rebond laissé par le portier local, complètement abandonné par sa défense. Les Spartakistes retrouvent des couleurs au deuxième tiers et surdominent les débats, sans parvenir à déjouer Johansson. Une stérilité qui va leur être fatale. Ils sont pénalisés dès le retour du dernier vingt, le one-time de Shalunov double la mise. Le Spartak se donne encore pour revenir mais s'expose de plus en plus. Trois joueurs locaux se jettent sur le même joueur, du coup Korostelyov se retrouve seul face au portier, il peut tranquillement le dribler et corser la mise. Johansson blanchit avec 38 arrêts, deuxième match sans but pour le portier suédois. Le Spartak dos au gouffre n'a plus le choix, il devra vaincre ou mourir mardi.

Le Lokomotiv signe également sa troisième victoire de la série face aux Jokerit. Ceux-ci n'évoluent pas à domicile à cause des restrictions sanitaires et doivent faire toute la série à l'extérieur. Iaro surdomine le premier tiers, Belyaev profite d'un rebond pour ouvrir la marque. Pulkkinen double la mise en fin de période en powerplay d'un missile. Helsinki rebondit au tiers médiant, Lepistö d'un coup de canon marque le premier but finlandais des playoffs et met fin à 150 minutes d'invincibilité pour Pasquale. le dernier tiers disputé voit les "locaux du jour" égaliser grâce à Jensen. Il faut disputer une prolongation, le Lokomotiv accélère et fait le show, Kayumov et Pulkkinen partent en contre, le Russe sert le Finlandais qui troue le but pour la deuxième fois de la soirée et offre la victoire au Loko, la troisième de la série.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Teemu Pulkkinen (Lokomotiv Iaroslavl)

** : Lars Johansson (CSKA Moscou)

* : Timur Bilyalov (Ak Bars Kazan)



