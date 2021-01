Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - KHL - Kontinental Hockey League KHL : Helsinki se replace Helsinki revient 5e, le Severstal 6e, le Dynamo continue de gagner. Kazan domine son dauphin, l'Avtomobilist continue de remonter Mdia Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 15/01/2021 21:00 Tweeter

Kazan - Omsk : 3-1

Tcherepovets - Riga : 3-2

Minsk - Ekaterinbourg : 1-2

Dynamo Moscou - Nijni Novgorod : 5-3

Spartak Moscou - Helsinki : 1-3



Le Spartak reçoit Helsinki pour un match décisif en milieu de tableau entre deux adversaires directs. Un powerplay rondement mené permet à Joensuu de dévier le coup de canon de Grant dans le but local. Les Moscovites jouent leur chance en contres, et Hanzl d'un tir imparable égalise. Dès la reprise le Spartak est en powerplay, Junttila part en contre et redonne l'avantage aux Finlandais. Les Spartakistes dominent nettement les deux derniers tiers mais sans parvenir à déjouer l'imperméable Kalnins auteur de 25 arrêts. Sur une contre-attaque, Grant place une passe parfaite au second poteau où Regin double la marque. Une victoire délicate mais ô combien importante pour les Jokerit qui s'emparent de la cinquième place.

Le Dynamo Moscou aligne une troisième victoire de rang face au Torpedo. Les visiteurs prennent pourtant les devants au premier tiers. La première ligne offensive des policiers fait encore le métier et permet de renverser la donne et de mener 3-1. Le cerf s'accroche et parvient à égaliser à son tour. Tarasov redonne l'avantage aux locaux avant la deuxième sirène. Le Dynamo tient son avantage et conclut en cage vide.

Le Severstal s'impose sans forcer contre Riga et récupère la sixième place de la conférence occidentale en profitant des défaites conjuguées de Minsk et du Spartak.

Le Severstal s'impose sans forcer contre Riga et récupère la sixième place de la conférence occidentale en profitant des défaites conjuguées de Minsk et du Spartak.



Kazan remporte un match important contre Omsk, son dauphin, ce qui lui permet de creuser son avance en tête de l'Orient. Un match dominé d'un bout à l'autre dans lequel Da Costa s'offre une mention d'assistance.

L'Avtomobilist recolle à la quatrième place grâce à une victoire serrée mais précieuse à Minsk. Un doublé de Peter Holland règle la partie et permet de confirmer la remontée au général.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Peter Holland (Avtomobilist Ekaterinbourg)

** : Dmitry Kagarlitsky (Dynamo Moscou)

* : Alex Grant (Jokerit Helsinki)



Résumé vidéo (en anglais) de la journée :

