Saint-Pétersbourg : 2-3 ap (3-2)



KHL Podkolzin et le SKA ne veulent pas mourir et arrachent un 6e match

Le CSKA a échoué à conclure en quatre matchs, de retour devant son public il a une nouvelle chance de terminer la série face au SKA qui doit encore une fois vaincre ou périr.

Les locaux démarrent bien et rapidement vont mettre la pression sur la cage pétersbourgeoise, mais Hellberg tient bon. Slepychev seul dans le slot lance, le puck monte, le gardien repousse, le puck monte, le Suédois s'élance ses bras pour éviter la catastrophe de nouveau. Shalunov gagne un engagement en zone offensive, il parvient à servir Mamin dans le dos des défenseurs, il se décale pour fusiller le portier à bout portant en deux temps (1-0).

Saint-Pétersbourg contre mais ne parvient pas à égaliser. Le CSKA tient et lance des contres dangereux.

Au deuxième vingt, le SKA accélère dès les premiers coups de lames. Il presse pour revenir et ses efforts sont récompensés. Podkolzin contourne la cage et vient frapper à la porte, Johansson repousse mais le jeune attaquant parvient à glisser entre les pads et le poteau pour l'égalisation (1-1).

La tempête pétersbourgeoise s'abat sur les locaux, Galimov seul en break manque le cadre. Marchenko enrhume toute la défense et d'un bon revers crucifie Johansson pour renverser complètement la tendance (1-2).

Le coup de canon de Morozov est dévié de justesse par le portier local. Le KO n'était pas loin pour les Moscovites qui se relancent vite et bien. Slepychev mène la charge à plusieurs reprises sans parvenir à déjouer le cerbère de la capitale des Tsars.

Le CSKA revient en forme sur le glaçon, Leipsic lancé en contre parvient à cueillir Hellberg mal inspiré sur ce coup là et égalise (2-2).

Saint-Pétersbourg est un peu plus dangereux que son vis à vis mais le dernier tiers est plutôt morose. Burdasov en break troue les filets mais son but est refusé. Il faut donc disputer une prolongation.

Le CSKA place les premières offensives sans résultat car Hellberg s'illustre. Le SKA inverse progressivement la tendance mais se heurte à Johansson. Après 20 minutes supplémentaires, il n'y a toujours pas de vainqueur.

Kuzmenko en break fait un tir bien trop simple pour prendre à défaut le gardien local. L'action la plus dangereuse de cette deuxième prolongation est à mettre au crédit du CSKA qui pousse sur la cage, le puck tourne de tous côtés et se retrouve dans le dos du portier qui finit par s'en sortir on ne sait trop comment.

Une troisième prolongation commence alors, les deux équipes visiblement fatiguées laissent un peu filer et se contentent de quelques tentatives trop rares, qui ne mettent pas en danger les derniers remparts devant les filets. Le temps défile et on semble se diriger vers un match interminable. Mais tout à toujours une fin. Vey entre en zone mais perd le contrôle du palet, Tsitsyura qui le suit récupère, trois joueurs rouges le collent il voit de l'autre côté un éclair bleu blanc et rouge, il dévie parfaitement au second poteau pour Podkolzin parfaitement placé, la crosse déjà levée, son one-timer terrible vient cueuillir Johansson juste sous le bras et termine au fond dans un silence de mort (2-3).

Après 113 minutes 51 secondes de jeu, le SKA arrache la victoire et refuse toujours obstinément de mourir dans cette série qu'il ramène à domicile lundi.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Vassily Podkolzin

** : Anton Slepychev

* : Emil Galimov



