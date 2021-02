Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - KHL - Kontinental Hockey League KHL : Infranchissable Le Dynamo Moscou remporte le classico contre le SKA sans encaisser de but. A l'Est, l'Avtomobilist et le Torpedo rebondissent tandis que Kazan continue sa course tranquille Mdia Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 01/02/2021 21:00 Tweeter

Ekaterinbourg : 2-3

Tchelyabinsk - Kazan : 2-3

Nijni Novgorod - Pékin : 3-0

Dynamo Moscou - Saint-Pétersbourg : 2-0



KHL Le Dynamo Moscou vient bout du SKA

Le Barys à la lutte pour la qualification reçoit l'Avtomobilist concurrent direct. Tryamkin et Belousov permettent aux visiteurs de rapidement merner au score. Les Kazakhs s'accrochent et parviennent à égaliser au début du deuxième tiers. En fin de partie de partie Jukenov, parvient à donner la victoire à Ekaterinbourg.

Kazan continue de gagner cette fois de justesse contre Tchelyabinsk. Dès la première minute Sedlak ouvre la marque pour le Traktor. Da Costa égalise avant la première sonnerie. L'Ak Bars en forme mène jusqu'à 3-1. Les locaux rapprochent la marque mais ne peuvent pas revenir.

Le Torpedo s'impose sur un score net à domicile face au Red Star Kunlun mais avec trois buts marqués dans les derniers instants. Terry et Wideman marquent deux points. Tikhomirov blanchit avec 39 arrêts.



Le Dynamo Moscou remporte un classico contre son vieux rival de Saint-Pétersbourg. Le SKA a pourtant dominé la partie mais malgré 34 tirs n'a pu déjouer Bocharov qui blanchit. Kagarlitsky marque dès la reprise, avant que Jaskin ne conclue en cage vide.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Ivan Bocharov (Dynamo Moscou)

** : Andreï Tikhomirov (Torpedo Nijni Novgorod)

* : Stéphane Da Costa (Ak Bars Kazan)



Résumé vidéo (en anglais) de la journée : Nur-Sultan -: 2-3Tchelyabinsk -: 2-3- Pékin : 3-0- Saint-Pétersbourg : 2-0Leà la lutte pour la qualification reçoit l'concurrent direct.etpermettent aux visiteurs de rapidement merner au score. Les Kazakhs s'accrochent et parviennent à égaliser au début du deuxième tiers. En fin de partie de partie, parvient à donner la victoire à Ekaterinbourg.continue de gagner cette fois de justesse contre. Dès la première minuteouvre la marque pour le Traktor.égalise avant la première sonnerie. L'Ak Bars en forme mène jusqu'à 3-1. Les locaux rapprochent la marque mais ne peuvent pas revenir.Les'impose sur un score net à domicile face aumais avec trois buts marqués dans les derniers instants.etmarquent deux points.blanchit avec 39 arrêts.Leremporte un classico contre son vieux rival de. Le SKA a pourtant dominé la partie mais malgré 34 tirs n'a pu déjouerqui blanchit.marque dès la reprise, avant quene conclue en cage vide.*** : Ivan Bocharov (Dynamo Moscou)** : Andreï Tikhomirov (Torpedo Nijni Novgorod)* : Stéphane Da Costa (Ak Bars Kazan)Résumé vidéo (en anglais) de la journée :

© 2021 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Ractions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte whlen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo