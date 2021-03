Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - KHL - Kontinental Hockey League KHL : J'entends siffler le train Le Lokomotiv lanc toute vapeur surclasse le CSKA et galise dans la srie. Kazan est le premier qualifi avec un balayage contre Oufa Mdia Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 23/03/2021 21:00 Tweeter

Kazan : 2-3 (0-4)

Iaroslavl - CSKA Moscou : 3-0 (2-2)



KHL Ilyenko et le Lokomotiv surclassent le CSKA au match 4

Le Lokomotiv battu sur le fil au match 3 dans une partie pourtant nettement dominée doit rebondir à domicile face au CSKA. Les locaux démarrent pied au plancher et dominent le premier tiers mais le score ne bouge pas. Le CSKA tient bon et lance des contres au besoin. Le Lokomotiv pousse la vapeur au maximum au deuxième tiers et surclasse complètement son adversaire dans tous les secteurs du jeu. Logiquement, il finit par ouvrir les compteurs. Belyaev canonne de la bleue, Johansson repousse en urgence, Ilyenko devant le but propulse le rebond au fond tandis que l'arena explose et que le sifflement du train retentit. Le CSKA tangue est se fait pénalisé dans la foulée, Barantsev y va de son missile depuis la ligne bleue, Johansson repousse mais tombe, il ne peut que constater la reprise impeccable de Pulkkinen qui fait trembler ses filets. Iaro continue le show et marque un troisième but, l'arbitre considère que le coup de patin qui dévie au fond est volontaire et refuse. Les locaux laissent filer, le CSKA tente sa chance mais Pasquale tient la porte fermée à double tour et blanchi avec 20 arrêts, deuxième blanchissage de la série, quatrièmes des playoffs ! Korchkov depuis sa zone alourdit la mise en cage vide pour fignoler la besogne. Une sacrée victoire du Loko qui égalise dans la série et reprend un bol de confiance.





KHL Kirill Petrov et Kazan balayent Oufa en quatre matchs

Oufa dos au mur après trois défaite doit l'emporter ou mourir sur sa glace face à son rival de Kazan qui doit aligner Reideborn, son titulaire brillant étant blessé au match précédent. Le premier tiers est un long round d'observation où aucune des deux équipes ne se découvre et où le score n'évolue pas. Oufa presse mais sans résultat. Kazan hausse le ton en fin de deuxième tiers, Petrov s'y reprend à deux fois mais parvient à glisser au fond pour ouvrir les compteurs. dans la foulée Oufa s'offre une belle occasion mais Burmistrov contre, il parvient à servir Voronkov qui double la mise. Dès la reprise, Galiev fusille le portier d'un tir anodin, Metsola est rappelé au banc, Oufa agonise. Le SYU lutte encore et en fin de match parvient à faire sauter la mise, Platt dans le slot réduit enfin le score. Oufa sort son gardien et joue son va-tout, une magnifique triangulaire conclue par Kadeikin permet aux locaux de revenir à une longueur. Les locaux poussés par leur public poussent de toutes leurs forces mais rien n'y fait. Le score ne bouge plus, Kazan se qualifie en quatre matchs secs. Oufa balayé au deuxième tour en reste là.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Eddie Pasquale (Lokomotiv Iaroslavl)

** : Stanislav Galiev (Ak Bars Kazan)

* : Denis Barantsev (Lokomotiv Iaroslavl)



