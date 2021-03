Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - KHL - Kontinental Hockey League KHL : L'Avtomobilist démarre Première succès pour l'Avtomobilist qui réduit l'écart. Le Dynamo et le Metallurg reprennent les devants dans leur série. Avec un troisième succès, le SKA est presque qualifié Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 06/03/2021 à 21:00 Tweeter

Magnitogorsk : 1-2 (1-2)

Ekaterinbourg - Omsk : : 2-1 (1-2)

Tcherepovets - Dynamo Moscou : 1-2 ap (1-2)

Minsk - Saint-Pétersbourg : 3-4 ap (0-3)



KHL L'Avtomobilist revient un peu dans la série

Omsk après deux victoires "à domicile" se déplace dans l'Oural où l'Avtomobilist doit l'emporter sous peine de se retrouver déjà dos au mur. La partie démarre mal côté local, les Eperviers surdominent le jeu et mitraillent de tous côtés, mais Kovar impérial, repousse tout. L'Avto refait surface au deuxième vingt, en infériorité il trouve la faille. Holland part en break et sert parfaitement Bocharov qui ouvre les compteurs. L'Avangard repart à son powerplay et efface sa bourde dans la foulée. Kovaltchuk dévie dans l'angle pour Khokhlachyov qui égalise d'une bonne reprise. Les deux équipes pressent au dernier tiers mais les gardiens s'illustrent. A 1'08 de la fin du match, Belousov dévie parfaitement et bat Bobkov pour remettre les locaux devant. Une victoire serrée mais très précieuse pour Ekaterinbourg qui revient dans la série.

Le Metallurg reprend les commandes dans la série et l'avantage de la glace après une victoire au match 3 à Nur-Sultan. Les deux équipes livrent la marchandise dès le premier tiers et offrent un beau spectacle. Le Barys ouvre le score en infériorité numérique. Une perte de palet en entrée de zone catastrophique des visiteurs permet à Lilja de partir seul en break et d'ouvrir les compteurs. Magnitogorsk reprend bien le deuxième tiers, une magnifique triangulaire permet à Goldobin d'égaliser. Dans la foulée, Martynov envoie un missile depuis la bleue qui assomme ses rivaux. Les locaux reprennent le contrôle du match mais ne peuvent passer Olkinuora avant la deuxième sirène. Le dernier tiers est tendu et malgré tous leurs efforts, les Kazakhs ne reviennent pas et doivent s'incliner.



KHL Saint-Pétersbourg gagne une troisième fois contre Minsk

Le SKA après deux victoires à domicile se déplace à Minsk. Les visiteurs prennent rapidement les devants grâce à Shvets-Rogovoy. Le SKA continue de presser là ou ça fait mal et Strömwall enfonce la défense avant de glisse parfaitement au second poteau pour Galimov qui double la mise. Minsk renverse complètement la tendance, Protas lancé comme une bombe en break réduit l'écart d'un tir juste sous la transversale. Les efforts biélorusses payent et en powerplay, Varfolomeyev égalise. La partie est équilibrée sur un bon rythme et profitant d'une supériorité c'est Ojiganov qui remet le SKA devant. Shinkevitch d'un puissant lancer de la bleue, profite du trafic pour égaliser et faire bondir 11 913 fans déchaînés. Il faut disputer une prolongation, les fautes extrêmement contestables pleuvent sur les locaux alors que des flagrantes contre les visiteurs ne sont pas sanctionnés. Minsk doit jouer à trois contre cinq, Vey dans l'angle met fin au suspense. Troisième victoire pour Saint-Pétersbourg qui est a un succès de la qualification. Minsk dos au ravin n'a plus le choix, lundi il lui faudra vaincre ou mourir.

Le Dynamo Moscou écrasé au match 2 devant ses partisans, arrache une victoire difficile au troisième match à Tcherepovets mais reprend les devants dans la série et l'avantage de la glace. Les policiers dominent le début de match mais le score reste vierge tant Podyapolsky s'affaire sur sa ligne. Au dernier tiers, Morozov contourne le but et lance, le puck reste dans l'angle mais Bocharov pense l'avoir bloqué, Berglund se jette dessus et pousse au fond. Les Moscovites poussent mais sans succès, finalement à trois secondes de la fin, Kagarlitsky reprend de volée et arrache l'égalisation. Il faut disputer une prolongation, le Dynamo continue de dominer les débats et finalement, Tarasov pousse au fond le palet après un coup de canon de Lindberg, le malheureux Podyapolsky au sol ne peut rien et ses 41 arrêts n'ont pu sauver les siens.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Artyom Shvets-Rogovoy (SKA Saint-Pétersbourg)

** : Daniil Tarasov (Dynamo Moscou)

* : Jakub Kovar (Avtomobilist Ekaterinbourg)



