Omsk : 1-5 (2-4)



KHL L'Avangard gagne la srie Magnitogorsk

Revenu devant après un net succès au match 5, Omsk espère en finir à l'extérieur en cas de victoire à Magnitogorsk face à des locaux qui doivent impérativement l'emporter. Les Ouraliens démarrent bien et se portent rapidement à l'assaut. Omsk contre avec brio, Zernov lance Tolchinsky dans la profondeur, seul en break, il gagne son duel et ouvre les compteurs (0-1).

La partie s'équilibre sur un bon rythme, le Metallurg force pour revenir mais n'y parvient pas avant la sirène. Moyzakin seul devant le but voit son lancer dévié par la jambière du portier tchèque. Même en supériorité rien n'y fait.

MMK continue de cogne au début de la période médiane, Hrubec continue son one-man show pour tenir le mince avantage de son équipe. Finalement le verrou sibérien cède, Karpov dans l'angle tente de centrer, le puck ricoche sur un patin d'un défenseur et revient dans la palette de Mozyakin, il prolonge vers Karpov qui glisse au fond (1-1).

Le public exulte mais Magnitka sombre dans l'euphorie et revient vite sur terre à cause d'une pénalité. Tolchinsky dans le slot parvient à prolonger jusqu'à Chinakhov, le rookie lance dans l'angle ouvert pour son troisième but en quatre matchs (1-2).

Pas le temps de souffler, l'Avangard repart à l'assaut, et à peine 20 secondes plus tard, Zernov d'un mouvement du poignet creuse l'avance des siens (1-3).

Magnitka ne se décourage pas mais ne parvient pas à réduire l'écart. Les locaux récupèrent un powerplay en fin de tiers, mais sans succès, pire encore Pokka parvient à lancer Boucher seul en break, en deux temps il parvient à déjouer Kochetchkin pour creuser l'écart (1-4).

Le Metallurg sent le vent de l'élimination souffler fort sur sa nuque, mais il ne désarme pas au dernier tiers et force le verrou pour tenter de revenir, sans succès. Prokhorkin enfonce la défense à lui seul mais bute sur Hrubec, décidemment invincible. Goldobin qui contourne la cage à toute allure, n'a pas plus de réussite. Dans les derniers instants du match, le capitaine sibérien, Emelin enfonce le clou avec un dernier but, score bien cruel pour les locaux, et qui ne reflète pas la physionomie de la rencontre (1-5).

L'Avangard l'emporte haut la main et signe la quatrième victoire qu'il lui faut pour passer son adversaire en six matchs et rejoindre la finale de conférence pour y affronter Kazan. Fin de saison sur un score pas mérité pour Magnitogorsk qui peut se consoler d'une très bonne saison et des playoffs où les Métallurgistes n'auront jamais baissé les bras ne serait-ce qu'un millième de seconde.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Denis Zernov

** : Simon Hrubec

* : Sergeï Tolchinsky



