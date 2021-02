Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - KHL - Kontinental Hockey League KHL : L'Orient au complet Le Barys et l'Avtomobilist l'emportent et s'emparent des deux derniers tickets pour les playoffs orientaux. le Metallurg assure, le Torpedo et le Traktor confirment en milieu de tableau A l'Ouest, le CSKA reste seul en tte, les Jokerit assurent, le Severstal repasse sixime, le Vityaz reste au contact Mdia Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 05/02/2021 21:00 Tweeter

Nur-Sultan : 2-3

Ekaterinbourg - Nijnekamsk : 4-3

Magnitogorsk - Kazan : 3-0

Tchelyabinsk - Khabarovsk : 3-2 TAB

Pékin - Helsinki : 1-2

Nijni Novgorod - Dynamo Moscou : 3-2 TAB

Podolsk - Minsk : 3-1

Tcherepovets - Spartak Moscou : 5-2

Sotchi - CSKA Moscou : 0-2



hcsibir.ru Le Barys se qualifie en dominant et en liminant le Sibir

Le Barys en ballotage favorable pour les playoffs, se déplace à Novossibirsk son premier poursuivant. Jokipakka ouvre rapidement le score pour les locaux. Komarov double la mise dès la reprise. Une minute plus tard, les visiteurs ont réduit l'écart. Panyukov égalise dès l'entame du dernier vingt. Les Kazakhs surdominent le jeu et Blacker se promène dans la défense locale avant d'ajuster le but pour donner l'avantage aux siens. NSK sombre, et finit par couler sans parvenir à revenir. Nur-Sultan l'emporte et valide son ticket pour les séries, le Sibir est éliminé.

Neuvième victoire consécutive du Metallurg qui surclasse le leader, Kazan. Trois buts inscrits au troisième tiers dont le dernier en cage vide scellent la victoire ouralienne. Avec 42 arrêts, Kochetchkin blanchit.

Le Torpedo signe un bon succès en dominant le Dynamo Moscou. Les deux équipes dos à dos jusqu'au bout doivent se départager aux tirs au but et Schenfeld donne la victoire aux cerfs, toujours cinquièmes.

Le Traktor reste sixième avec un succès difficile contre l'Amur qui ne pourra plus participer aux playoffs. Un excellent premier tiers donne deux buts d'avance aux tigres. Les ours réduisent bien la mise mais ne peuvent égaliser. Finalement à deux secondes du terme Pilut permet un retour inespéré de son équipe. Finalement aux tirs au but le Traktor l'emporte.

L'Avtomobilist remporte une victoire laborieuse contre le Neftekhimik mais suffisante pour s'assurer de sa qualification en playoffs. Jukenov marque deux fois, Genoway et Sexton signent également deux points.



KHL Bardakov signe un doubl, le Vityaz reste en course

Le Vityaz qui lutte pour reste en course pour les playoffs, reçoit Minsk qui le précède et qui a besoin dans l'intense compétition occidentale. Les bisons dominent le premier tiers sans parvenir à marquer. Un manque de réalisme qu'ils vont payer au deuxième tiers. Bardakov puis Dergachyov en powerplay marquent pour donner un bon avantage aux locaux. L'inévitable, Prince marque bien pour réduire la mise mais le coeur n'y est plus. Podolsk domine séchement le jeu et Bardakov marque un second but pour entériner la victoire des banlieusards de nouveau au contact de la huitième place.

Le CSKA s'impose logiquement à Sotchi avec deux buts marqués en quelques secondes au début du dernier tiers. Johansson blanchit avec 17 arrêts.

Les Jokerit maintiennent leur cinquième place avec un petit succès contre Pékin mais dans un match dominé du casque et des épaules où Shikin, le gardien du dragon, a encore été héroïque avec 42 arrêts mais qui ne peuvent sauver son équipe.

Le Severstal signe un quatrième succès de rang et avec brio face au Spartak. Une victoire qui permet aux sidérurgistes de s'emparer de la sixième place occidentale. Kodola marque pas moins de quatre points, Petunin réalise un doublé et trois points, Vovchenko deux.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Vladislav Kodola (Severstal Tcherepovets)

** : Zakhar Bardakov (Vityaz Podolsk)

* : Vasily Kochetchkin (Metallurg Magnitogorsk)



Résumé vidéo (en anglais) de la journée : Novossibirsk -: 2-3- Nijnekamsk : 4-3- Kazan : 3-0- Khabarovsk : 3-2 TABPékin -: 1-2- Dynamo Moscou : 3-2 TAB- Minsk : 3-1- Spartak Moscou : 5-2Sotchi -: 0-2Leen ballotage favorable pour les playoffs, se déplace àson premier poursuivant.ouvre rapidement le score pour les locaux.double la mise dès la reprise. Une minute plus tard, les visiteurs ont réduit l'écart.égalise dès l'entame du dernier vingt. Les Kazakhs surdominent le jeu etse promène dans la défense locale avant d'ajuster le but pour donner l'avantage aux siens. NSK sombre, et finit par couler sans parvenir à revenir. Nur-Sultan l'emporte et valide son ticket pour les séries, le Sibir est éliminé.Neuvième victoire consécutive duqui surclasse le leader,. Trois buts inscrits au troisième tiers dont le dernier en cage vide scellent la victoire ouralienne. Avec 42 arrêts,blanchit.Lesigne un bon succès en dominant le. Les deux équipes dos à dos jusqu'au bout doivent se départager aux tirs au but etdonne la victoire aux cerfs, toujours cinquièmes.Lereste sixième avec un succès difficile contre l'qui ne pourra plus participer aux playoffs. Un excellent premier tiers donne deux buts d'avance aux tigres. Les ours réduisent bien la mise mais ne peuvent égaliser. Finalement à deux secondes du termepermet un retour inespéré de son équipe. Finalement aux tirs au but le Traktor l'emporte.L'remporte une victoire laborieuse contre lemais suffisante pour s'assurer de sa qualification en playoffs.marque deux fois,etsignent également deux points.Lequi lutte pour reste en course pour les playoffs, reçoitqui le précède et qui a besoin dans l'intense compétition occidentale. Les bisons dominent le premier tiers sans parvenir à marquer. Un manque de réalisme qu'ils vont payer au deuxième tiers.puisen powerplay marquent pour donner un bon avantage aux locaux. L'inévitable,marque bien pour réduire la mise mais le coeur n'y est plus. Podolsk domine séchement le jeu etmarque un second but pour entériner la victoire des banlieusards de nouveau au contact de la huitième place.Les'impose logiquement àavec deux buts marqués en quelques secondes au début du dernier tiers.blanchit avec 17 arrêts.Lesmaintiennent leur cinquième place avec un petit succès contremais dans un match dominé du casque et des épaules où, le gardien du dragon, a encore été héroïque avec 42 arrêts mais qui ne peuvent sauver son équipe.Lesigne un quatrième succès de rang et avec brio face au. Une victoire qui permet aux sidérurgistes de s'emparer de la sixième place occidentale.marque pas moins de quatre points,réalise un doublé et trois points,deux.*** : Vladislav Kodola (Severstal Tcherepovets)** : Zakhar Bardakov (Vityaz Podolsk)* : Vasily Kochetchkin (Metallurg Magnitogorsk)Résumé vidéo (en anglais) de la journée :

© 2021 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Ractions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte whlen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur