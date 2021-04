Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - KHL - Kontinental Hockey League KHL : La chute ! Kazan s'est inclin domicile au 1er match face Omsk qui inflige la premire dfaite des playoffs aux Verts Mdia Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 03/04/2021 21:00 Tweeter

Omsk : 1-3 (0-1)



KHL Kazan se casse les dents sur l'Avangard de Hrubec

L'Ak Bars reçoit pour le lancement de cette finale de conférence orientale, l'Avangard, un duel inédit entre deux machines de hockey. La partie commence sur un bon rythme, les deux équipes tentent leur chance mais Reideborn côté local et Hrubec côté visiteur font le ménage. L'Avangard cherche la faille et finit par la trouver, Gotovets lance puissamment de loin et vient surprendre le gardien suédois (0-1).

Les deux équipes continuent le jeu du chat et de la souris et cherchent la déviation, en vain. Voronkov en break voit son tir dévié au loin par le portier tchèque.

Kazan hausse vraiment le ton au tiers médiant et fait le jeu, les lancers s'enchaînent mais le score ne bouge pas. Omsk déstabilisé commet des fautes et se retrouve à plusieurs reprises en infériorité. Petrov lance, le puck heurte le patin de Pokka et repart dans l'autre direction pour prendre Hrubec à contre pied (1-1).

Les deux équipes s'offrent chacune une chance de passer devant mais sans y parvenir avant que ne retentisse le deuxième coup de sirène.

Au début du dernier tiers, Kazan se crée deux grosses occasions mais Hrubec a le dernier mot. petit à petit la musique change et c'est l'Avangard qui donne le la. Les Sibériens font le siège de la cage tatare et donnent tout pour repasser devant. Finalement à 1'47 de la fin, le lancer surpuissant de Semyonov est dévié involontairement par Glukhov dans son propre but (1-2).

L'Ak Bars dos au mur, sort son gardien et se rue en avant pour revenir au score. Il ne reste plus beaucoup de temps et les joueurs des Eperviers se jettent pour couvrir leur cage. Sharipzyanov se couche devant un lancer, le bloque et sert Boucher, il parvient à sortir la rondelle de la zone pour Kostin qui part en break et lance au loin dans la cage vide (1-3).

Echec et mat pour Kazan qui subit son premier revers des playoffs, Omsk prend l'avantage dans la finale de conférence orientale.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Simon Hrubec

** : Damir Sharipzyanov

* : Kirill Petrov



