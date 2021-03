Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - KHL - Kontinental Hockey League KHL : La fin d'une époque La saison régulière KHL s'achève, le CSKA en remportant le match au sommet termine en tête. Le Dynamo s'assoit sur le podium, suivit du Lokomotiv, le Severstal termine sixième. A l'Est, Omsk termine 2e et le Metallurg 3e, derrière le classement est inchangé. L'Amur, le Vityaz, le Neftekhimik et le Sibir finissent sur une bonne note Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 27/02/2021 à 21:00 Tweeter

Tchelyabinsk : 3-4 ap

Ekaterinbourg - Novossibirsk : 0-4

Omsk - Nur-Sultan : 5-2

Sotchi - Tcherepovets : 2-4

Kazan - CSKA Moscou : 0-1

Pékin - Dynamo Moscou : 1-5

Iaroslavl - Oufa : 4-1

Nijnekamsk - Nijni Novgorod : 3-2 ap

Saint-Pétersbourg - Minsk : 4-2

Spartak Moscou - Podolsk : 3-5

Riga - Khabarovsk : 2-3 ap



KHL Le CSKA domine Kazan et termine la saison en tête

Le CSKA se déplaçait à Kazan pour le match au sommet de la ligue. Le vainqueur terminerait la saison en tête. Le choc a finalement accouché d'une souris avec la victoire sur le plus petit des scores des Moscovites avec un unique but signé Sergeyev et 14 petits lancers. Johansson blanchit avec 29 arrêts. C'est donc une fois encore le club de l'armée rouge qui remporte la coupe Kontinenta qui récompense le vainqueur de la saison régulière.

Le SKA termine sur une victoire logique devant ses partisans face à Minsk qui glisse septième et retrouvera donc Saint-Pétersbourg au premier tour des playoffs. Un gros effort en début de match met les locaux à l'abri avec un cinglant 3-0. Les bisons recollent mais ne peuvent égaliser, Galimov qui marque son deuxième but du match assure la victoire du SKA.

Le Dynamo Moscou reste sur le podium grâce à un succès net et logique face à Pékin. Les étrangers Hietanen et Cajkovsky marquent deux points tandis que l'inévitable Jaskin, la machine à scorer, marque son 38ème but de la saison ! Magnitogorsk -: 3-4 apEkaterinbourg -: 0-4- Nur-Sultan : 5-2Sotchi -: 2-4Kazan -: 0-1Pékin -: 1-5- Oufa : 4-1- Nijni Novgorod : 3-2 ap- Minsk : 4-2Spartak Moscou -: 3-5Riga -: 2-3 apLese déplaçait àpour le match au sommet de la ligue. Le vainqueur terminerait la saison en tête. Le choc a finalement accouché d'une souris avec la victoire sur le plus petit des scores des Moscovites avec un unique but signéet 14 petits lancers.blanchit avec 29 arrêts. C'est donc une fois encore le club de l'armée rouge qui remporte la coupe Kontinenta qui récompense le vainqueur de la saison régulière.Letermine sur une victoire logique devant ses partisans face àqui glisse septième et retrouvera donc Saint-Pétersbourg au premier tour des playoffs. Un gros effort en début de match met les locaux à l'abri avec un cinglant 3-0. Les bisons recollent mais ne peuvent égaliser,qui marque son deuxième but du match assure la victoire du SKA.Lereste sur le podium grâce à un succès net et logique face à. Les étrangersetmarquent deux points tandis que l'inévitable, la machine à scorer, marque son 38ème but de la saison !

Lokomotiv remporte une solide victoire contre Oufa à la veille des playoffs, un succès qui ne lui toutefois pas de raccrocher la troisième place. Les cheminots, quatrièmes, affronteront Helsinki au premier tour. Kraskovsky s'offre trois points, Rafikov deux.

Le Severstal l'emporte assez logiquement à Sotchi et peut s'emparer de la sixième place qui lui donne le droit d'affronter le Dynamo. Avec 3-0 dans le premier tiers, les sidérurgistes avaient fait le plus gros rapidement.

Le Vityaz remporte un bon dernier match pour l'honneur en dominant le Spartak mais c'est bien lui qui ira en playoffs. Menés 2-0 puis 3-1, les locaux parviennent à revenir à hauteur en dernière période. Un tir de pénalité tardif et un but en cage vide assurent l'ultime victoire de la saison pour les banlieusards.



KHL Zernov et Omsk surclassent le Barys

L'Avangard brille juste avant la séries éliminatoires en étrillant le Barys. Pourtant les Kazakhs ouvrent le score d'entrée de jeu par Panyukov. En powerplay, Kovaltchuk égalise. Omsk passe devant au tiers médiant mais se fait rejoindre au début du dernier tiers. Les visiteurs sombrent en fin de partie, Tolchinsky marque deux buts, Kovaltchuk est aussi à 2 points, Zernov lui en engrange 3 !

Le Traktor prend un bol de confiance avant les playoffs en dominant le Metallurg dans le derby de l'Oural. MMK mène la danse mais finit par se faire égaliser à 8 secondes du terme par l'inévitable Kravtsov. En prolongation, Karpukhin achève la remontée de son équipe en offrant la victoire.

Le Sibir conclut sa saison en beauté avec une cinglante victoire à Ekaterinbourg, la quatrième de suite. Sharov signe un nouveau doublé, Säteri blanchit avec 21 arrêts.

L'Amur met fin à sa saison avec un succès serré remporte à Riga. Parshin avait bien marqué un doublé pour les locaux, les tigres ont réussit à rester à égalité. En prolongation, Polunin donne la victoire aux visiteurs. Leremporte une solide victoire contreà la veille des playoffs, un succès qui ne lui toutefois pas de raccrocher la troisième place. Les cheminots, quatrièmes, affronteront Helsinki au premier tour.s'offre trois points,deux.Lel'emporte assez logiquement àet peut s'emparer de la sixième place qui lui donne le droit d'affronter le Dynamo. Avec 3-0 dans le premier tiers, les sidérurgistes avaient fait le plus gros rapidement.Leremporte un bon dernier match pour l'honneur en dominant lemais c'est bien lui qui ira en playoffs. Menés 2-0 puis 3-1, les locaux parviennent à revenir à hauteur en dernière période. Un tir de pénalité tardif et un but en cage vide assurent l'ultime victoire de la saison pour les banlieusards.L'brille juste avant la séries éliminatoires en étrillant le. Pourtant les Kazakhs ouvrent le score d'entrée de jeu par. En powerplay,égalise. Omsk passe devant au tiers médiant mais se fait rejoindre au début du dernier tiers. Les visiteurs sombrent en fin de partie,marque deux buts,est aussi à 2 points,lui en engrange 3 !Leprend un bol de confiance avant les playoffs en dominant ledans le derby de l'Oural. MMK mène la danse mais finit par se faire égaliser à 8 secondes du terme par l'inévitable. En prolongation,achève la remontée de son équipe en offrant la victoire.Leconclut sa saison en beauté avec une cinglante victoire à, la quatrième de suite.signe un nouveau doublé,blanchit avec 21 arrêts.L'met fin à sa saison avec un succès serré remporte à. Parshin avait bien marqué un doublé pour les locaux, les tigres ont réussit à rester à égalité. En prolongation,donne la victoire aux visiteurs.

Le Neftekhimik termine lui aussi sur un succès arraché en prolongation grâce à un but d'Osipov face au Torpedo qui inquiète avant les playoffs.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Denis Zernov (Avangard Omsk)

** : Pavel Kraskovsky (Lokomotiv Iaroslavl)

* : Lars Johansson (CSKA Moscou)



Résumé vidéo (en anglais) de la journée :

© 2021 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur