Hockey sur glace - KHL - Kontinental Hockey League KHL : Le Leopard se réveille Sotchi se relance enfin, dans le milieu de tableau le Severstal et les Jokerit confirment. A l'Est, Kazan, le Metallurg, le Traktor assurent au sommet tandis que le Torpedo conforte sa place au chaud Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 11/12/2020 à 21:00

Nijni Novgorod : 2-3

Magnitogorsk - Dynamo Moscou : 3-1

Oufa - Helsinki : 0-3

Tchelyabinsk - Novossibirsk : 2-0

Kazan - Minsk : 7-2

Tcherepovets - Spartak Moscou : 4-3

Sotchi - Nijnekamsk : 4-2



hcsochi.ru Bonne victoire à domicile pour le Leopard Sotchi

Sotchi qui peine à trouver un rythme équilibré reçoit le Neftekhimik qui vient de tomber à la dernière place orientale et qui doit rebondir. Le premier tiers équilibré ne voit pas de but. Un magnifique échange de passes entre Butsayev et Shafigullin permet au deuxième nommé d'ouvrir la marque en faveur des visiteurs. Rubtsov lancé en break égalise. Sotchi continue de presser et à force de tentatives, Mineyev donne l'avantage aux siens. Joie de courte durée, Kucheryavenko met en orbite Poryadin qui égalise. En powerplay, Miromanov d'un coup de canon plein axe, remet le Leopard devant. Les locaux haussent le ton, Rudenkov sert un caviar dans l'axe à Rubtsov qui marque encore. Kulbalkov tient bon en dernier tiers pour maintenir l'avance de son équipe qui l'emporte.

Le Severstal remporte un match clé contre le Spartak pour l'attribution des bonnes places. Un but de chaque côté dans le premier tiers et pareillement dans le deuxième ne permettent pas de décanter la situation. Au dernier tiers les sidérurgistes font le boulot, Vikharev donne l'avantage avant que Vovchenko ne double l'avantage. Les Moscovites rapprochent le score mais ne reviendront plus. Ils glissent huitièmes.

Les Jokerit brillent à Oufa et s'emparent de la septième place occidentale. Savinnainen et Schroeder marquent deux points. Kalnins repousse 39 tentatives et blanchit !



KHL Le Metallurg Magnitogorsk l'emporte à domicile

Le Metallurg se relance de plus belle avec un bon succès remporté face au Dynamo Moscou. Un doublé de Yakovlev met les locaux dans le bon sens. Rasmussen élargit encore le score. Les visiteurs n'arrivent pas à déjouer Olkinuora. Finalement à force de tentatives, Efremov débloque vainement le compteur moscovite.

Kazan cartonne Minsk avec pas moins de 7 buteurs différents. Petrov, Dynyak et Da Costa (lire

Le Traktor rebondit grâce à un bon succès face à Novossibirsk. Au second tiers, Kalinin et Avtsin marquent, Will blanchit avec 25 arrêts.

Le Torpedo confirme sa bonne forme en s'imposant à Nur-Sultan grâce à un excellent début du match qui lui permet de mener 3-0 grâce à deux points de Goncharuk et Varnakov. Il parvient ensuite à résister au retour des panthères des steppes.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : German Rubtsov (Leopard Sotchi)

** : Janis Kalnins (Jokerit Helsinki)

* : Daniil Vovchenko (Severstal Tcherepovets)



