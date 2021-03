Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - KHL - Kontinental Hockey League KHL : Le marteau s'abat Le Metallurg assne un coup de marteau terrible et galise dans la srie. Le SKA fait le break Mdia Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 24/03/2021 21:00 Tweeter

Magnitogorsk - Omsk : 7-1 (2-2)

Dynamo Moscou - Saint-Pétersbourg : 1-3 (1-3)



KHL Le Metallurg martle Omsk au match 4 et galise

Magnitogorsk dominé séchement au match 3 devant ses partisans doit réagir face à Omsk. Les locaux démarrent forts et sont rapidement récompensés de leurs efforts. Dronov d'un lancer parfait, fait prendre un effer au palet qui nettoie la lucarne sibérienne pour l'ouverture du score. Magnitka continue son pressing, et obtient un powerplay au quart d'heure de jeu. Beck bien placé dans le cercle gauche fusille Hrubec pour doubler la mise. Les visiteurs réagissent dans la foulée, et se lancent à l'offensive. Boucher parvient à servir Kostin dans le dos de la défense locale, il ajuste la cage pour recoller au score. Omsk force pour revenir mais sans succès face à Kochetchkin qui rajeunit à chaque arrêt. Le deuxième tiers voit le Metallurg mettre la main sur le jeu et dominer nettement la partie déployant son jeu de tous côtés de la glace. Les visiteurs plient et sont contraints à la faute, Dronov sert Plotnikov dans l'angle opposé qui d'un one-timer double l'avantage des locaux. Sur un nouveau powerplay, la mise augmente encore, Mozyakin lance, Hrubec repousse de son mieux et tombe au sol, Rasmussen devant le but parvient à glisser au fond à bout pourtant. L'Avangard se reprend au dernier vingt, mais ne parvient à déjouer le gardien géant. Magnitogorsk continue de faire tourner son jeu et tout lui réussit. Kovaltchuk chargé à la bleue perd le palet, Plotnikov tombe mais parvient à pousser pour Prokhorkin qui part en break, il attend et glisse parfaitement au second poteau où Plotnikov l'a rejoint et marque son deuxième but du jour. Omsk n'a pas désarmé et repart dans l'autre sens mais se découvre et s'expose aux contre, Zemchyonok sert Yurov dans le slot qui rate le cadre, il reprend son propre rebond dans un angle fermé et fait trembler les filets pour son premier but KHL à 17 ans ! Omsk coule à pic et boit le calice jusqu'à la lie avec un septième but encaissé en infériorité. Nekolenko et Korobkin en break à deux ratent le cadre, mais Korobkin récupère derrière la cage et remet dans l'axe pour Holm qui cueille Bobkov à bout portant. Tonitruant succès pour le Metallurg qui égalise dans la série.





KHL Saint-Ptersbourg remporte le match 4 et mne 3-1

Le SKA qui l'a emporté sur le fil au match 3 espère passer l'épaule face au Dynamo qui à domicile doit réagir. Les policiers surdominent le premier tiers et mitraillent de tous côtés, sans parvenir à marquer, une stérilité offensive qui inquiète depuis le début des playoffs renforcée encore depuis le début de la série. Une incapacité de marquer pendant les temps forts qui va coûter cher aux locaux. En effet le deuxième vingt est à l'opposé, ce sont les visiteurs qui font le show tandis que les Moscovites sombrent dans des pénalités ridicules et inutiles. Le powerplay pétersbourgeois fait le métier. Tkachyov se balade dans le carré local, il dévie vers Kuzmenko qui remet parfaitement vers son homologue qui n'a plus qu'à pousser dans l'angle ouvert. C'est encore en powerplay que le club de l'armée double la marque. Le slap de Burdasov fait un drôle de rebond devant Kemppainen qui n'en demandait pas tant pour porter le score à 2-0. Le Dynamo méconnaissable au deuxième tiers, se reprend au dernier et fait jeu égal avec son rival mais le temps file sans que le score n'évolue. A 3 minutes du terme, Kamenev remet en retrait pour Shvets-Rogovoy qui enfonce le clou du cercueil bleu et blanc. Les locaux sortent quand même leur gardien en fin de match, nul ne sait bien pourquoi, mais parviennent à réduire anecdotiquement la marque. Shipatchyov lance, le rebond concédé dans l'angle permet à Igumnov de pousser au fond et déviter d'être fanny. Bien maigre consolation pour le public qui ne s'y trompe pas et salue mollement ce but. Saint-Pétersbourg n'a plus qu'un succès à glaner pour rejoindre la finale de conférence et le match 5 se jouera chez lui, l'horizon est clair pour le poulain de Gazprom. A l'inverse le Dynamo est dos au gouffre, il n'a plus le choix, vendredi à Saint-Pétersbourg il faudra vaincre ou mourir.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Sergeï Plotnikov (Metallurg Magnitogorsk)

** : Vladimir Tkachyov (SKA Saint-Pétersbourg)

* : Grigory Dronov (Metallurg Magnitogorsk)



