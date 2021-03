Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - KHL - Kontinental Hockey League KHL : Les favoris l'emportent Tous ceux qui dmarraient domicile : Avangard, Metallurg, Dynamo et SKA, l'ont emport au premier match des playoffs Mdia Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 02/03/2021 21:00 Tweeter

Magnitogorsk - Nur-Sultan : 7-4 (1-0)

Omsk - Ekaterinbourg : 3-0 (1-0)

Saint-Pétersbourg - Minsk : 4-2 (1-0)

Dynamo Moscou - Tcherepovets : 1-0 (1-0)



KHL Le SKA gagne le match 1 grce un doubl de Kuzmenko

Saint-Pétersbourg s'est fait quelques frayeurs contre Minsk mais parvient à s'imposer sans trop forcer. La partie démarre mal pour les locaux, Varfolomeyev en break ouvre les compteurs pour les Biélorusses. Le SKA peine à mettre en batterie ses canons et reste bien morose durant toute la première période. Dès la reprise, les locaux accélèrent enfin, la confusion règne devant le filet visiteur où Furch est laissé seul à genoux face à deux attaquants adverses, Tokranov dans le slot glisse dans l'angle à Kuzmenko qui égalise. En infériorité, la défense biélorusse relance n'importe comment, Morozov récupère et sert Kuzmenko démarqué dans le cerlce gauche, il fusille le portier pour mettre son équipe devant. Minsk sombre complètement et ne parvient plus à sortir de sa zone, Podkolzin récupère et colle au fond. Après ce deuxième tiers naufragesque, Minsk émerge au dernier acte. Sur un bon break, Voronin parvient à rapprocher le score. En fin de match, Kemppainen reprend victorieusement sur un tir un peu anodin. Le SKA s'impose sans avoir brillé, mais l'essentiel est fait.

Le Dynamo Moscou a dominé mais n'a pas du tout surclassé Tcherepovets au match 1, un seul but de la machine à scorer Jaskin, sur un revers dos à la cage juste sous la barre, a suffit aux policiers pour l'emporter. Eryomenko toujours aussi impénétrable a repoussé les 27 lancers sidérurgistes pour blanchir.



KHL Premier match trs offensif pour Magnitogorsk

Le Metallurg ouvrait le bal des playoffs à domicile en recevant le Barys. Il ne fallait pas arriver en retard à l'arena puisqu'au bout de 37 secondes seulement, Korobkin ouvre les compteurs pour les locaux. Les Kazakhs cueillis à froid renversent la tendance et Panyukov ne tarde pas à égaliser. Profitant d'un powerplay, Starchenko donne l'avantage aux siens. Toujours en supériorité, Dietz double l'avantage des visiteurs. Kochetchkin quitte les cages locales, remplacé par Olkinuora. Décidément les unités spéciales font le show, Yakovlev rapproche la marque dès l'entame du tiers médiant en prolongation. MMK hausse le ton, Minulin dépose une passe parfaite au second poteau pour Mozyakin qui égalise. Emporté par son élan, Magnitogorsk passe devant, Goldobin contourne la cage et glisse au fond. La partie est très musclée et les fautes pleuvent. Goldobin alourdit la mise en powerplay. Varone rapproche le score aussi en supériorité en fin de tiers. Yakovlev en angle complètement fermé parvient à remettre Magnitka devant dans le dernier vingt. Nur-Sultan change de gardien et Ortio entre en jeu. Il s'incline sur le premier lancer auquel il doit faire face, Pachnin dévie parfaitement pour Prokhorkin qui reprend en one-timer pour marquer le septième but des renards.

L'Avangard n'a pas tremblé au premier match des séries face à Ekaterinbourg et l'emporte sans bavure. La défense dont on soupçonnait qu'elle pouvait être le point faible a assuré et parfaitement suppléé Bobkov, impérial, avec ses 22 arrêts et son blanchissage. Le premier tiers disputé, voit Tolchinsky ouvrir les compteurs. Omsk prend le large de manière décisive en début de dernier vingt avec des buts de Kaski et Semyonov marqués en powerplay.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Nikolaï Goldobin (Metallurg Magnitogorsk)

** : Aleksandr Eryomenko (Dynamo Moscou)

* : Andreï Kuzmenko (SKA Saint-Pétersbourg)



Résumé vidéo (en anglais) de la journée : - Nur-Sultan : 7-4 (1-0)- Ekaterinbourg : 3-0 (1-0)- Minsk : 4-2 (1-0)- Tcherepovets : 1-0 (1-0)s'est fait quelques frayeurs contremais parvient à s'imposer sans trop forcer. La partie démarre mal pour les locaux,en break ouvre les compteurs pour les Biélorusses. Le SKA peine à mettre en batterie ses canons et reste bien morose durant toute la première période. Dès la reprise, les locaux accélèrent enfin, la confusion règne devant le filet visiteur oùest laissé seul à genoux face à deux attaquants adverses,dans le slot glisse dans l'angle àqui égalise. En infériorité, la défense biélorusse relance n'importe comment,récupère et sertdémarqué dans le cerlce gauche, il fusille le portier pour mettre son équipe devant. Minsk sombre complètement et ne parvient plus à sortir de sa zone,récupère et colle au fond. Après ce deuxième tiers naufragesque, Minsk émerge au dernier acte. Sur un bon break,parvient à rapprocher le score. En fin de match,reprend victorieusement sur un tir un peu anodin. Le SKA s'impose sans avoir brillé, mais l'essentiel est fait.Lea dominé mais n'a pas du tout surclasséau match 1, un seul but de la machine à scorer, sur un revers dos à la cage juste sous la barre, a suffit aux policiers pour l'emporter.toujours aussi impénétrable a repoussé les 27 lancers sidérurgistes pour blanchir.Leouvrait le bal des playoffs à domicile en recevant le. Il ne fallait pas arriver en retard à l'arena puisqu'au bout de 37 secondes seulement,ouvre les compteurs pour les locaux. Les Kazakhs cueillis à froid renversent la tendance etne tarde pas à égaliser. Profitant d'un powerplay,donne l'avantage aux siens. Toujours en supériorité,double l'avantage des visiteurs.quitte les cages locales, remplacé par. Décidément les unités spéciales font le show,rapproche la marque dès l'entame du tiers médiant en prolongation. MMK hausse le ton,dépose une passe parfaite au second poteau pourqui égalise. Emporté par son élan, Magnitogorsk passe devant,contourne la cage et glisse au fond. La partie est très musclée et les fautes pleuvent.alourdit la mise en powerplay.rapproche le score aussi en supériorité en fin de tiers.en angle complètement fermé parvient à remettre Magnitka devant dans le dernier vingt. Nur-Sultan change de gardien etentre en jeu. Il s'incline sur le premier lancer auquel il doit faire face,dévie parfaitement pourqui reprend en one-timer pour marquer le septième but des renards.L'n'a pas tremblé au premier match des séries face àet l'emporte sans bavure. La défense dont on soupçonnait qu'elle pouvait être le point faible a assuré et parfaitement suppléé, impérial, avec ses 22 arrêts et son blanchissage. Le premier tiers disputé, voitouvrir les compteurs. Omsk prend le large de manière décisive en début de dernier vingt avec des buts deetmarqués en powerplay.*** : Nikolaï Goldobin (Metallurg Magnitogorsk)** : Aleksandr Eryomenko (Dynamo Moscou)* : Andreï Kuzmenko (SKA Saint-Pétersbourg)Résumé vidéo (en anglais) de la journée :

© 2021 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Ractions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte whlen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur