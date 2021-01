Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - KHL - Kontinental Hockey League KHL : Les labours reprennent Le Traktor rebondit aprs 5 dfaites de rang, Oufa persiste, Pkin n'est plus dernier. A l'Ouest le Lokomotiv corrige le leader Mdia Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 14/01/2021 21:00 Tweeter

Pékin : 1-3

Nur-Sultan - Oufa : 3-6

Tchelyabinsk - Podolsk : 2-1

Iaroslavl - CSKA Moscou : 3-0



Le Traktor domine Podolsk et se relance

Le Traktor en délicatesse après cinq défaites consécutives reçoit le Vityaz qui tente de raccrocher les wagons orientaux. Les locaux dominent séchement le premier tiers mais ne peuvent ouvrir la marque. Dès la reprise, les banlieusards récupèrent une supériorité, mais Osnovin s'échappe en contre et nettoie la lucarne d'un lancer magnifique. Le Traktor conserve l'initiative et en powerplay double la mise sur un coup de canon de Bodrov. En fin de match, Daugavins en break réduit la marque. Podolsk presse mais ne revient pas au score. Le Traktor se relance et parvient à recoller au Torpedo.

Le Red Star Kunlun n'a pas longtemps moisi à la dernière place, acquise la veille, il l'a quitte en s'imposant sur la glace de Novossibirsk. Un bon premier tiers permet au dragon de mener 2-0, Werek qui marque son 2e point du match donne le 3-0. Le Sibir surdomine le dernier tiers et Li réduit enfin le score mais ce n'est pas suffisant.

Oufa confirme sa bonne forme en l'emportant sur la glace du Barys qui enchaîne un nouveau revers à domicile. Larsen ouvre le score au premier tiers. Les Kazakhs reviennent métamorphosé sur la glace, Panyukov égalise, Lilja donne l'avantage. Mikhaïlis en powerplay porte le score à 3-1. Les visiteurs se ressaisissent bien et parviennent à égaliser avant la deuxième sirène. Les locaux sombrent en début de dernier tiers, Alekseyev puis Granlund donnent rapidement un confortable avantage aux verts. Oufa conclut en cage vide pour un confortable succès qui lui permet de conforter la troisième place et de lorgner sur la deuxième.



Le Lokomotiv confirme sa bonne formée du début d'année en corrigeant le CSKA. Dans un premier tiers équilibré, Averin ouvre le score en faveur des locaux. iaroslavl impressionne au début du tiers médiant et domine les débats, Marchenko et Korchkov permettent de donner un avantage conséquant aux cheminots. Les Moscovites ne refont jamais surface dans la partie et Pasquale blanchit avec 20 arrêts.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Markus Granlund (Salavat Yulaev Oufa)

** : Edward Pasquale (Lokomotiv Iaroslavl)

* : Ethan Werek (Kunlun Red Star)



