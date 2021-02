Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - KHL - Kontinental Hockey League KHL : Les renards se cassent les dents Fin de srie pour les renards de Magnitogorsk durement battus par Helsinki Mdia Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 14/02/2021 21:00 Tweeter

Helsinki : 2-5



KHL Les Jokerit triomphent Magnitogorsk

Les Jokerit pas encore qualifiés doivent continuer de prendre des points dans ses matchs en retard, cette fois ils se rendent à Magnitogorsk qui reste sur 10 succès de rang. Les visiteurs surdominent le premier tiers, logiquement ils ouvrent la marque. Une relance chanceuse de Lepistö rebondit dans la bande et profite à Hännikäinen qui se retrouve seul en contre, il gagne son duel pour débloquer les compteurs (0-1).

Magnitogorsk complètement sous l'eau au premier tiers ne parvient pas à refaire son retard mais en tout cas n'encaisse pas de nouveau but. La deuxième période s'équilibre mais les défenses sont à la peine et les lancers pleuvent de part et d'autres. Lindbäck tient bon devant le filet finlandais, en fin de tiers les Jokerit font sauter la banque. Mäenalanen en profondeur envoie un missile pour doubler la mise (0-2).

Un powerplay en fin de tiers permet aux visiteurs de faire le trou, Mäenalanen d'un excellent mouvement vient marquer son deuxième but de la soirée (0-3).

A la dernière période, les Métallurgistes mettent (enfin) le paquet et pressent pour revenir, mais le temps défile. Pourtant, leurs efforts finissent par payer. Rasmussen dévie juste sous la barre le lancer de Beck (1-3).

Magnitogorsk accélère encore et domine séchement le jeu. Beck fonce au but, mais Lindbäck repousse, le rebond traîne devant le but, Rasmussen s'en saisit et l'expédie au fond (2-3).

Les Jokerit parviennent à se ressaisir et à tenir leur adversaire à distance. Ils lancent des contres dangereux, sur l'un d'entre eux, Jensen provoque un gros rebond plein axe, Savinnainen le reprend victorieusement (2-4).

La partie se complique pour les locaux qui tentent jusqu'au bout d'inverser la donne. En fin de match, Vorobyov sort son gardien, mais Pakarinen en profite pour alourdir la mise en cage vide (2-5).

Belle victoire pour les Jokerit qui confortent leur cinquième place occidentale et qui met fin à la série de victoire du Metallurg.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Markus Hännikäinen

** : Saku Mäenalanen

* : Dennis Rasmussen



