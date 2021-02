Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - KHL - Kontinental Hockey League KHL : Lutte acharnée Le Spartak, le Vityaz et Minsk gagnent et luttent toujours en vue des séries. Devant, le CSKA, le SKA et le Dynamo Moscou l'emportent. A l'Est, Omsk, Magnitogorsk et Oufa enchaînent Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 07/02/2021 à 21:00 Tweeter

Oufa - Khabarovsk : 4-0

Magnitogorsk - Nur-Sultan : 3-2

Tchelyabinsk - CSKA Moscou : 2-3 TAB

Pékin - Podolsk : 4-5

Omsk - Nijnekamsk : 4-2

Sotchi - Minsk : 3-4

Tcherepovets - Dynamo Moscou : 2-5

Saint-Pétersbourg - Helsinki : 3-2

Dinamo Riga - Spartak Moscou : 1-2



KHL Le Spartak renverse Riga et reste en course

Le Spartak à la lutte pour se qualifier se déplace à Riga, dernier de la classe, mais difficile à déjouer ces derniers matchs, les Moscovites n'ont pas le droit à l'erreur. Dans un premier tiers très pauvre, les visiteurs ouvrent les compteurs sur un break solitaire parfaitement négocié par Nikontsev. La partie reste peu enthousiasmante, il faut attendre le dernier tiers pour que Shirokov serve parfaitement Fyodorov au deuxième poteau pour doubler la mise. Lipon parvient bien à réduire le score dans les dernières minutes mais pas assez pour changer la donne. Les Spartakistes l'emportent et restent en ballotage favorable mais la lutte reste acharnée.

En effet le Vityaz a lui aussi peiné mais parvient se défaire du Red Star Kunlun et reste au même nombre de points. Pourtant les banlieusards avaient bien démarrés en menant 3-1 au début du deuxième tiers grâce à deux buts de Danforth. Les Pékinois parviennent à égaliser mais grâce à un doublé de Tedenby, Podolsk parvient à l'emporter sur le fil.

Minsk a également eu du mal sur la glace de Sotchi mais l'emporte tout de même et récupère la sixième place. Mitchell et Menell marquent deux points pour assurer la victoire biélorusse.

Le CSKA s'impose au forceps à Tchelyabinsk grâce à deux points de Telegin et Svetlakov.

Saint-Pétersbourg remporte le derby du golfe de Finlande face à Helsinki. Longtemps menés au score, les locaux n'inversent la dance qu'en dernière période. Burdasov et Morozov ont compté deux points chacun.

Le Dynamo Moscou s'empare provisoirement de la troisième place après un succès convaincant à Tcherepovets qui voit sa série de victoires prendre fin. Shipatchyov, Jaskin et Efremov comptent tous deux points dans ce succès.



KHL L'Avangard s'impose tranquillement

L'Avangard toujours pas assuré de sa deuxième place a écarté le Neftekhimik logiquement pour assurer un peu plus son fauteuil. Tenu en échec au premier tiers avec un but de chaque côté, l'Epervier ouvre ses ailes au deuxième et Knight et Emelin marquent. Les loups recollent, et il faut attendre les dernières secondes et un but en cage vide pour assurer la victoire pas si simple d'Omsk. - Khabarovsk : 4-0- Nur-Sultan : 3-2Tchelyabinsk -: 2-3 TABPékin -: 4-5- Nijnekamsk : 4-2Sotchi -: 3-4Tcherepovets -: 2-5- Helsinki : 3-2Dinamo Riga -: 1-2Leà la lutte pour se qualifier se déplace à, dernier de la classe, mais difficile à déjouer ces derniers matchs, les Moscovites n'ont pas le droit à l'erreur. Dans un premier tiers très pauvre, les visiteurs ouvrent les compteurs sur un break solitaire parfaitement négocié par. La partie reste peu enthousiasmante, il faut attendre le dernier tiers pour queserve parfaitementau deuxième poteau pour doubler la mise.parvient bien à réduire le score dans les dernières minutes mais pas assez pour changer la donne. Les Spartakistes l'emportent et restent en ballotage favorable mais la lutte reste acharnée.En effet lea lui aussi peiné mais parvient se défaire duet reste au même nombre de points. Pourtant les banlieusards avaient bien démarrés en menant 3-1 au début du deuxième tiers grâce à deux buts de. Les Pékinois parviennent à égaliser mais grâce à un doublé de, Podolsk parvient à l'emporter sur le fil.a également eu du mal sur la glace demais l'emporte tout de même et récupère la sixième place.etmarquent deux points pour assurer la victoire biélorusse.Les'impose au forceps àgrâce à deux points deetremporte le derby du golfe de Finlande face à. Longtemps menés au score, les locaux n'inversent la dance qu'en dernière période.etont compté deux points chacun.Les'empare provisoirement de la troisième place après un succès convaincant àqui voit sa série de victoires prendre fin.etcomptent tous deux points dans ce succès.L'toujours pas assuré de sa deuxième place a écarté lelogiquement pour assurer un peu plus son fauteuil. Tenu en échec au premier tiers avec un but de chaque côté, l'Epervier ouvre ses ailes au deuxième etetmarquent. Les loups recollent, et il faut attendre les dernières secondes et un but en cage vide pour assurer la victoire pas si simple d'Omsk.

Le Metallurg signe une dixième victoire consécutive en écartant le Barys. Un match spécial pour les locaux où leur capitaine vedette, Sergeï Mozyakin (39 ans) a joué avec son fils Andreï Mozyakin de 19 ans. Le papa s'est d'ailleurs offert une mention d'assistance, mais le héros métallurgiste du jour c'est Plotnikov auteur d'un doublé.

Oufa reste dans le sillage du trio de tête avec une victoire confortable remporté contre Khabarovsk. Une partie dominée d'un bout à l'autre, Hartikainen marque un doublé, Panin réalise deux assistances et Metsola blanchit avec 24 arrêts.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Justin Danforth (Vityaz Podolsk)

** : Sergeï Plotnikov (Metallurg Magnitogorsk)

* : Zack Mitchell (Dinamo Minsk)



Résumé vidéo (en anglais) de la journée :

© 2021 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur