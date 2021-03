Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - KHL - Kontinental Hockey League KHL : Nouveau wagon de qualifications Le Dynamo Moscou, l'Avangard Omsk et le SKA Saint-Ptersbourg rejoignent le deuxime tour. Le Metallurg se replace devant dans sa srie Mdia Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 10/03/2021 21:00 Tweeter

Le Dynamo Moscou après une victoire plus confortable au match 4 peut conclure à domicile la série qui l'oppose au courageux Severstal. Le premier tiers sans partage aux mains des locaux, voit Hietanen ouvrir le score en powerplay d'un coup de fusil de la bleue. Dès l'entame du second tiers, Jaskin contre en infériorité et double la marque. Le Dynamo est en feu, Lindberg puis Kulyomin en solitaire corse l'addition. La messe semble dite et les policiers remballent, bien trop tôt ! Les sidérurgistes n'ont pas baissé les bras et enfilent le bleu de chauffe. Une erreur de placement de la défense bleue et blanche laisse Abdul seul au deuxième poteau, il en profite pour débloquer le compteur de son équipe. Le Severstal donne tout au dernier vingt alors que son adversaire laisse filer, trop confiant. Kudako reprend un rebond que la défense laisse filer et place juste sous la barre pour un magnifique but qui rapproche un peu les visiteurs. La pression continue, Kudako profite de l'écran devant le but moscovite pour recoller. La fin de partie est haletante est rude, les fautes pleuvent mais Eryomenko et sa brigade tiennent jusqu'à la sirène finale qui les qualifie pour le deuxième tour et élimine le brave Severstal qui aura lutté jusqu'à l'ultime seconde.

Saint-Pétersbourg a peiné pour se défaire de Minsk une quatrième fois, mais l'essentiel est fait avec une qualification en cinq. Varfolomeyev ouvre rapidement la marque. Dans le deuxième tiers, un doublé de Galimov permet au SKA de prendre les commandes. Les visiteurs reviennent survoltés au dernier vingt, Varfolomeyev égalise dans la minute qui sut Mosalyov donne l'avantage aux Biélorusses. Le SKA accélère pour revenir et Marchenko parvient à égaliser à 2 minutes de la fin de la partie. En prolongation c'est sur un powerplay que Burdasov élimine Minsk.



L'Avangard bien placé pour se qualifier en cas de victoire au match 5 espérait en finir face à Ekaterinbourg qui devait l'emporter coûte que coûte. Les hostilités débutent fort et les fautes pleuvent en début de match. En powerplay, Datsyuk plein axe envoie un missile au fond pour l'ouverture du score. Dès l'entame du deuxième vgint, Omsk égalise en powerplay, Tolchinsky envoie un missile depuis le cercle droit. L'Avangard surdomine ce tiers médiant et fait la différence. Boucher contre et dévie pour Sekac qui donne l'avantage aux Sibériens. Khokhlachyov dépose une offrande devant la cage pour Bereglazov qui double la mise. L'Avtomobilist revient fort au dernier tiers mais ne peut revenir au score, s'en est fini. Omsk se qualifie en cinq matchs, Ekaterinbourg est éliminé.

Le Metallurg retrouve sa patinoire dans une série tendue contre le Barys, mais dans ce match 5 il a nettement imposé sa marque et s'impose avec brio prenant une option pour la qualification et marquant les esprits. Mozyakin ouvre le score avant même la deuxième minute. Les locaux surdominent le premier tiers et Prokhorkin double la mise en powerplay au quart d'heure de jeu. Toujours en powerplay, Goldobin corse l'addition avant que les Kazakhs ne réagissent enfin et que Valk ne réduise la mise, lui aussi en supériorité. Beck et Rasmussen marquent tous deux à une minute d'intervalle achevant la déroute de Nur-Sultan qui change de gardien. MMK à l'abri réduit la voilure en dernier vingt, les visiteurs poussent mais ne peuvent réduire la marque et s'incline lourdement avant un sixième match chez eux.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Emil Galimov (SKA Saint-Pétersbourg)

** : Oskar Lindberg (Dynamo Moscou)

* : Nikolaï Prokhorkin (Metallurg Magnitogorsk)



