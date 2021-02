Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - KHL - Kontinental Hockey League KHL : Nouvel an chinois Le dragon pkinois l'emporte en Finlande la veille du nouvel an chinois Mdia Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 11/02/2021 21:00 Tweeter

Pékin : 4-5 ap



Photographe : Mikko Taipale pour jokerit.com Pkin l'emporte Helsinki pour le nouvel an chinois

Match de rattrapage en plein trève internationale à Helsinki où les locaux reçoivent le Red Star Kunlun. Le premier tiers est tendu et équilibré, les deux équipes se jaugent. Sustr parvient à lancer Shinkaruk seul en break, il remporte son duel et ouvre la marque pour les visiteurs (0-1).

Les Jokerit haussent fortement le ton au deuxième vingt. A forces de tentatives, ils parviennent à égaliser. Pékin perd le palet à la bleue, Hannikainen parvient à récupérer en contre en solitaire il déjoue le portier (1-1).

Profitant d'un powerplay peu après, Jensen envoie un missile juste sous la barre transversale pour donner l'avantage aux Finlandais (2-1).

Les Chinois se relancent et se retrouvent en supériorité peu après, mais les locaux se dégagent jusqu'au fond. Junttila récupère dans le coin remet en retrait dans le slot pour Norman qui double la marque en infériorité (3-1).

Les visiteurs récupèrent une nouvelle supériorité numérique, cette fois ils se concentrent et Sproul dans l'axe fait mouche avec un slap dévastateur (3-2).

Le dragon accélère en fin de tiers et met la pression sur la cage finlandaise. Dans une joyeuse confusion devant la ligne, Lockhart parvient à pousser au fond pour égaliser (3-3).

Après un deuxième tiers de folie ce sont les visiteurs qui reviennent survoltés sur la glace. Ils se ruent à l'assaut et font le siège du but finlandais. Wong envoie un lancer parfait et nettoie la lucarne de Kalnins bien impuissant (3-4).

Le jeu est équilibré sur un bon rythme, les deux équipes se rendent coup pour coup. O'Neill s'offre un festival personnel, drible toute la défense, repique au centre, longe la cage et égalise (4-4).

Les adversaires continuent de presser de part et d'autres mais le score n'évolue plus jusqu'à la troisième sirène qui envoie tout le monde en prolongation. Les locaux attaquent en premier mais se heurtent à Shikin. Une passe ratée des Finlandais permet à Nikolishin de contrer seul, il trouve la faille entre les pads du portier local et donne la victoire à Pékin (4-5).



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Hunter Shinkaruk

** : Ryan Sproul

* : Luke Lockhart



