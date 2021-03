Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - KHL - Kontinental Hockey League KHL : Oufa en sera Oufa se qualifie en cinq matchs aux dpends du Traktor Mdia Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 11/03/2021 21:00 Tweeter

Oufa - Tchelyabinsk : 3-2 (4-1)



KHL Hartikainen et Oufa se qualifient pour le 2e tour

Oufa après trois succès consécutifs dans la série revient à domicile pour espérer se qualifier contre le Traktor qui n'a plus choix et qui doit l'emporter. Le premier tiers est serré et de grande qualité, sur un powerplay les locaux prennent les devants. Kadeikin dévie devant le but, Fedotov repousse mais ne parvient à se saisir du palet, Hartikainen le précipite au fond (1-0).

Les visiteurs font le pressing pour revenir sans succès avant la première sirène. Dès l'entame du deuxième tiers, les Ouraliens sont pénalisés, les unités spéciales bachkires tournent parfaitement et permettent de doubler la marque. Kadeikin dans le slot dévie en retrait entre ses jambes au deuxième poteau pour Manninen qui fait trembler les filets (2-0).

Tchelyabinsk retourne à ses chères études et force pour revenir. Après deux matchs sans marquer, les ours font enfin sauter le verrou. Kravtsov lance dans le traffic, le palet heurte le patin d'un joueur et repart de l'autre côté où Polygalov à l'embuscade pousse au fond (2-1).

Le Traktor domine la fin du tiers médiant du casque et des épaules mais ne parvient pas à revenir avant le coup de buzzer. Le dernier tiers est plus serré mais le Traktor garde l'initiative et ses efforts finissent par payer. En powerplay, Avtsin bien placé reprend de volée au fond pour égaliser (2-2).

Les deux équipes se neutralisent durant la fin de partie et on semble se diriger vers une prolongation, mais un cruel coup du sort crucifie les visiteurs. Fedotov prend appui sur la cage qui sort de son socle. L'arbitre considérant comme intentionnel dans les dernières minutes du match accorde un tir de pénalités au locaux malgré les hurlements du coach ouralien et les protestations du gardien. Après moult visionnages de l'action il est bien impossible de dire si c'est volontaire ou non, et une telle décision à 19 secondes de la fin d'un match couperet est incompréhensible. Granlund s'élance et mystifie le gardien, la messe est dite (3-2).

Le Traktor éliminé hésite entre rage et abattement profond. Oufa se qualifie en cinq matchs sur cette action bien discutable à un tel niveau de compétition, dommage d'en finir là dessus.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Aleksandr Kadeikin

** : Markus Granlund

* : Aleksandr Avtsin



