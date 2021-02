Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - KHL - Kontinental Hockey League KHL : Rude concurrence Le Traktor s'impose pour se dtacher un peu de ses concurrents. Le Metallurg et Oufa assurent en haut de tableau. Le Sibir s'accroche Mdia Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 26/01/2021 06:00 Tweeter

Oufa : 1-2

Novossibirsk - Nijnekamsk : 6-4

Nur-Sultan - Tchelyabinsk : 2-3

Ekaterinbourg - Magnitogorsk : 3-5



KHL Le Traktor l'emporte Nur-Sultan

Le Traktor et le Barys aux coudes à coudes dans le classement s'affrontent pour reprendre un peu d'avance au classement. Dans un premier tiers bien maîtrisé, les visiteurs ouvrent la marque d'un tir imparable de Byvaltsev. Les Kazakhs inversent la tendance au deuxième vingt, Petukhov profite d'un rebond heureux dans la bande pour égaliser. Il faut à peine trente secondes à Kalinin pour remettre son équipe devant. Dans la minute qui suit, Hyka remet dans l'axe pour Kravtsov qui double la mise. Le Barys domine nettement le dernier tiers, Lilja met Orekhov sur orbite et il réduit l'écart. Les efforts locaux ne suffisent pas, Tchelyabinsk s'imposent et confortent la sixième place;

Le Metallurg reste sur le podium après une victoire serrée dans le derby de l'Oural à Ekaterinbourg. Les deux équipes se rendent coup pour coup et maintiennent jusqu'au bout un score de parité. Mais dans les dernières minutes, Rasmussen remet les visiteurs devant, avant de conclure en cage vide.

Vicotire laborieuse mais précieuse pour Oufa sur la glace de Khabarovsk. Largement dominés, les Bachkirs ont réussi à sortir du piège du tigre grâce à Hartikainen qui marque le but victorieux au dernier tiers et deux points du Danois Larsen.

Le Sibir se relance à domicile en dominant le Neftekhimik qui en perdant ce nouveau match est exclu officiellement de la course aux playoffs. Les locaux marquent trois buts dans le premier quart d'heure pour prendre une bonne avance. Les loups renversent complètement la donne et parviennent à égaliser et même à passer devant au deuxième tiers. Le Sibir retrouve un deuxième souffle et revient au score puis parvient à arracher la victoire en dernière période avec deux buts et trois points de Gurkin.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Efim Gurkin (Sibir Novossibirsk)

** : Dennis Rasmussen (Metallurg Magnitogorsk)

* : Sergeï Kalinin (Traktor Tchelyabinsk)



Résumé vidéo (en anglais) de la journée : Khabarovsk -: 1-2- Nijnekamsk : 6-4Nur-Sultan -: 2-3Ekaterinbourg -: 3-5Leet leaux coudes à coudes dans le classement s'affrontent pour reprendre un peu d'avance au classement. Dans un premier tiers bien maîtrisé, les visiteurs ouvrent la marque d'un tir imparable de. Les Kazakhs inversent la tendance au deuxième vingt,profite d'un rebond heureux dans la bande pour égaliser. Il faut à peine trente secondes àpour remettre son équipe devant. Dans la minute qui suit,remet dans l'axe pourqui double la mise. Le Barys domine nettement le dernier tiers,metsur orbite et il réduit l'écart. Les efforts locaux ne suffisent pas, Tchelyabinsk s'imposent et confortent la sixième place;Lereste sur le podium après une victoire serrée dans le derby de l'Oural à. Les deux équipes se rendent coup pour coup et maintiennent jusqu'au bout un score de parité. Mais dans les dernières minutes,remet les visiteurs devant, avant de conclure en cage vide.Vicotire laborieuse mais précieuse poursur la glace de. Largement dominés, les Bachkirs ont réussi à sortir du piège du tigre grâce àqui marque le but victorieux au dernier tiers et deux points du DanoisLese relance à domicile en dominant lequi en perdant ce nouveau match est exclu officiellement de la course aux playoffs. Les locaux marquent trois buts dans le premier quart d'heure pour prendre une bonne avance. Les loups renversent complètement la donne et parviennent à égaliser et même à passer devant au deuxième tiers. Le Sibir retrouve un deuxième souffle et revient au score puis parvient à arracher la victoire en dernière période avec deux buts et trois points de*** : Efim Gurkin (Sibir Novossibirsk)** : Dennis Rasmussen (Metallurg Magnitogorsk)* : Sergeï Kalinin (Traktor Tchelyabinsk)Résumé vidéo (en anglais) de la journée :

© 2021 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Ractions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte whlen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo