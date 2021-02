Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - KHL - Kontinental Hockey League KHL : Saint-Pétersbourg en sera Le SKA se qualifie pour les playoffs après une nette victoire. Kazan gagne devant son public, le Metallurg cartonne tandis qu'Oufa renverse la vapeur pour s'imposer. Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 30/01/2021 à 21:00 Tweeter

Oufa : 2-3 ap

Kazan - Pékin : 3-1

Spartak Moscou - Saint-Pétersbourg : 0-5

Helsinki - Magnitogorsk : 1-5



KHL Le SKA Saint-Pétersbourg se qualifie pour les playoffs

Large victoire pour Saint-Pétersbourg dans la capitale russe face au Spartak en plein doute. Burdasov, Bengtson et Morozov marquent chacun deux points. Samonov blanchit avec 35 arrêts. Le SKA se qualifie pour les playoffs grâce à ce nouveau succès.



Kazan reste logiquement très loin devant grâce à une victoire contre Pékin. Le premier but signé Galimov est une merveille, l'attaquant drible un défenseur longe la cage et marque d'un revers entre ses jambes et dos au but. Juravlyev double la mise en fin de deuxième vingt. Topolchenko parvient à réduire l'écart mais Kazan reprend le large pour l'emporter confortablement.

Magnitogorsk reste toujours sur le podium avec une septième victoire consécutive et avec brio à Helsinki. Dès la 47ème seconde de jeu, les visiteurs ont pris les devants pour ne plus jamais lâcher prise. Taylor Beck s'offre un festival avec un doublé et trois points.

Oufa s'est fait des frayeurs sur la glace de Nur-Sultan mais finit tout de même par l'emporter. La partie commence fort pour les Kazakhs, Panyukov en slalom dans la défense bachkire ouvre les compteurs après 3 minutes de jeu. Dans un premier tiers maîtrisé, le Barys double la mise sur un superbe mouvement de Mikhaïlis. Les locaux continuent crânement de dominer au deuxième tiers mais le score en reste là. Le Salavat Yulaev se réveille enfin au dernier tiers, Larsen et Manninen marquent coup sur coup pour égaliser et renverser la partie. Il faut disputer une prolongation pour départager les deux équipes. Manninen fait une longue passe à Alekseyev qui se retrouve seul en break, il feinte magnifiquement Karlsson et donne la victoire au SYU.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Sakari Manninen (Salavat Yulaev Oufa)

** : Taylor Beck (Metallurg Magnitogorsk)

* : Aleksandr Samonov (SKA Saint-Pétersbourg)



