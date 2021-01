Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - KHL - Kontinental Hockey League KHL : Toujours au contact Le Vityaz l'emporte pour rester au contact de la zone et limine Pkin de la course. Minsk se replace, le Spartak se maintient. A l'Est, Mdia Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 25/01/2021 21:00 Tweeter

Minsk - Tcherepovets : 2-1

Helsinki - Omsk : 2-5

Podolsk - Pékin : 3-0

Spartak Moscou - Nijni Novgorod : 3-2 ap



KHL Ejov et le Vityaz dominent Kunlun et restent au contact

Le Vityaz toujours en course pour les séries reçoit Pékin dos au gouffre qui n'a plus qu'une microscopique chance mathématique de participer aux séries. Le premier tiers dominé par les locaux, voit le tir de Grebenchikov dévié par Bardakov pour l'ouverture de la marque. Le Vityaz fait le show en powerplay au second tiers et Daugavins parvient à doubler la mise à la conclusion d'une superbe action collective. Pékin peine à se relancer et Jerabek conclu en cage vide. Ejov blanchit avec 31 arrêts. Podolsk reste au contact de la 8e place, pour le Red Star Kunlun c'est trop tard, les playoffs sont définitivement hors d'atteinte. - Tcherepovets : 2-1Helsinki -: 2-5- Pékin : 3-0- Nijni Novgorod : 3-2 apLetoujours en course pour les séries reçoitdos au gouffre qui n'a plus qu'une microscopique chance mathématique de participer aux séries. Le premier tiers dominé par les locaux, voit le tir dedévié parpour l'ouverture de la marque. Le Vityaz fait le show en powerplay au second tiers etparvient à doubler la mise à la conclusion d'une superbe action collective. Pékin peine à se relancer etconclu en cage vide.blanchit avec 31 arrêts. Podolsk reste au contact de la 8e place, pour le Red Star Kunlun c'est trop tard, les playoffs sont définitivement hors d'atteinte.

Minsk qui lutte pour les premières places en Occident, reçoit Tcherepovets qui cherche à se mettre à l'abri au chaud pour l'hiver. la partie a été serré, tendue et équilibrée. Finalement c'est Prince qui marque le but vainqueur à dix minutes du terme. Malgré leurs efforts les sidérurgistes ne pourront pas revenir. Les Biélorusses récupèrent la cinquième place.

Le Spartak, talonné de près par son voisin de la banlieue n'a pas le droit à l'erreur face au Torpedo. Les Moscovites dominent nettement la première période mais doivent se séparer sur un score vierge. La domination locale se poursuit au deuxième acte, mais le score reste de parité avec un but partout. Chaque équipe marque encore un but au troisième vingt en supériorité. La prolongation est vite expédiée et Tsypalkov donne la victoire aux Spartakistes qui se maintiennent huitièmes mais toujours avec le souffle de Podolsk sur la nuque.





L'Avangard fait démonstration en s'imposant largement chez les Jokerit. Rapidement devant, les Eperviers se sont fait rejoindre avant de se relancer et d'exploser dans le dernier tiers. Kovaltchuk, Stas et Tolchinsky s'offrent chacun deux points dans cette partie.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Ilya Ejov (Vityaz Podolsk)

** : Sergeï Tolchinsky (Avangard Omsk)

* : Artyom Fyodorov (Spartak Moscou)



Résumé vidéo (en anglais) de la journée :

