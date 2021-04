Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - KHL - Kontinental Hockey League KHL : Toujours les mêmes Comme pour la énième année, le CSKA affrontera le SKA en finale occidentale. Le Lokomotiv malgré un coeur énorme n'a pu faire dérailler la machine des pétro-roubles de Rossneft Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 29/03/2021 à 21:00 Tweeter

CSKA Moscou - Iaroslavl : 2-0 (4-3)



KHL Shalunov et le CSKA gagnent le match 7 et se qualifient

Match ultime de cette belle série entre le CSKA qui reçoit pour cette ultime rencontre le Lokomotiv vainqueur du dernier match. La partie démarre sans round d'observation et les deux équipes se ruent l'une contre l'autre, les visiteurs sont rapidement pénalisés, il vont payer cette première erreur cash. Robinson de la bleue ouvre la marque d'un lourd slap de la bleue (1-0).

Le match se rééquilibre mais les locaux restent plus dangereux dans cette première période. Les deux équipes retiennent leur souffle et pressent pour l'une revenir, l'autre pour doubler la mise. Finalement le CSKA a gain de cause. Okulov entre en zone et remet dans l'axe pour Shalunov lancé à toute allure dans le dos de la défense, seul face au gardien il gagne son duel et double marque (2-0).

Le public chavire, le banc du Loko serre les dents, Skabelka prend un temps mort et resserre les rangs. Son discours est bien compris, Iaroslavl se rue en avant et va se métamorphoser. Les locaux plient mais tiennent jusqu'à la sirène.

Le CSKA revient fort au tiers médiant, ils dominent séchement la partie mais ne peuvent tuer le match, Pasquale virevolte de tous les côtés et maintient le score avec brio jusqu'à la fin de la période.

Le Lokomotiv tire de l'arrière mais rien n'est encore perdu. Il va tout donner au dernier tiers, sans montrer la moindre once de faiblesse ou de fatigue, le Lokomotiv attaque par vague et monopolise le palet et fait le jeu face à des locaux arc-boutés en défense. Et pourtant ils vont tenir, Johansson reste solide, bien dégagé par sa défense. Iaroslavl ne désarme pas, jamais et presse, encore et toujours malgré le temps qui file. A quatre minutes trente de la fin, Skabelka joue son va tout et sort son gardien, à vaincre sans péril on triomphe sans gloire. A six contre cinq les cheminots s'installent en zone et dominent outrageusement leur sujet rien, n'y fait. Jusqu'à la dernière seconde ils vont tenter leur chance de tous côtés, mais en vain. La sirène retentit et tandis que le public peut exulter tant il a retenu son souffle, le banc du Loko s'effondre. Les quelques fans des visiteurs applaudissent à tout rompre leur équipe si belle jusqu'au bout dans l'adversité.

Pour la énième fois le CSKA rencontre le SKA en finale de conférence, si on cherchait du changement, il faudra repasser. Pourtant Iaroslavl n'aura pas ménagé sa peine pour déranger la hiérachie des clubs pétroliers...



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Lars Johansson

** : Eddie Pasquale

* : Maksim Shalunov



