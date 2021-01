Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - KHL - Kontinental Hockey League KHL : Un bien joli duel Le Lokomotiv remporte un beau duel contre Kazan, les deux leaders l'emportent galement tandis que Sotchi rebondit. A l'Est, le Metallurg et le Traktor se replacent, le Barys suit le rythme. Nijnekamsk poursuit sa remonte. Mdia Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 21/01/2021 21:00 Tweeter

Tcherepovets : 3-6

Magnitogorsk - Riga : 5-3

Tchelyabinsk - Oufa : 2-1 ap

Kazan - Iaroslavl : 4-5 TAB

Pékin - Nijnekamsk : 5-6

Podolsk - Saint-Pétersbourg : 1-3

Dynamo Moscou - Nur-Sultan : 0-2

Sotchi - Novossibirsk : 3-0

CSKA Moscou - Khabarovsk : 3-2



KHL Le Lokomotiv vient bout de Kazan dans un bon match

Iaroslavl l'emporte sur le fil à Kazan pour un succès de prestige. Dans un match brillant, les deux équipes se sont rendues coup pour coup durant toute la rencontre. Dawes remet les siens devant à 4 minutes de la fin mais Tkachyov arrache l'égalisation à 50 secondes ddu coup de sirène. Aux tirs au but c'est le Loko l'emporte finalement.

Le CSKA l'emporte mais sans briller contre une vaillante équipe de Khabarovsk. Les deux points signés Kempe et Slepychev ont bien aidé les Moscovites à triompher et à se qualifier pour les playoffs.

Victoire logique de Saint-Pétersbourg sur la glace du Vityaz grâce notamment à deux points de Ojiganov.

Le Severstal fait le show sur la glace d'Ekaterinbourg et repasse sixième. Le rookie, Guslitov s'offre un tour du chapeau au premier tiers pour donner un avantage confortable aux sidérurgistes. La démonstration des visiteurs se poursuit et ils mènent 5-0 au début du dernier tiers. Puis 6-2 avec un doublé de Petunin. L'Avto complètement dépassé, ne peut guère rivaliser jusqu'au bout.

Sotchi relève un peu la tête après une bonne victoire contre Novossibirsk, qui doute de plus en plus. Tochitsky et Rudenkov marquent deux points et Krasikov blanchit son ancienne équipe avec 35 arrêts.



KHL Karlsson blanchit le Dynamo

Le Barys remporte un nouveau bon succès à l'Uuest en dominant cette fois le Dynamo Moscou. Deux buts inscrits au premier tiers et deux points de Blaker ont suffi, puisqu'avec 40 arrêts, Karlsson blanchit.

Magnitogorsk récupère la troisième place après un succès serré contre Riga qui se retrouve du coup éliminé officiellement de la course aux playoffs, déjà. Un excellent premier tiers permet aux Métallurgistes de mener 3-0, puis 4-1 au dernier tiers. Mais les locaux s'endorment et permettent aux visiteurs de revenir à une longueur. Mozyakin marque son 2e but du soir, en cage vide pour donner la victoire aux renards.

Le Traktor remporte une belle victoire compliquée contre Oufa. Il ne fallait que 36 secondes à Hyka pour ouvrir les compteurs, Manninen égalise dans un tiers médiant surdominé. En prolongation, les visiteurs sont pénalisés, une faute mortelle qui permet à Aberg de donner la victoire aux ours.

Dans le match des derniers, le Neftekhimik l'emporte de justesse contre le Red Star Kunlun dans une partie très changeante. Les locaux ont mené 3-1 au début du deuxième tiers avant de voir les visiteurs renverser la donne. Bikmullin et son doublé est l'un des artisans de la victoire des loups.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Nikita Guslistov (Severstal Tcherepovets)

** : Rafael Bikmullin (Neftekhimik Nijnekamsk)

* : Henrik Karlsson (Barys Nur-Sultan)



