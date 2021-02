Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - KHL - Kontinental Hockey League KHL : Une journée intense Une journée prolifique en KHL riche en intensité et en suspense. Le Traktor, l'Amur, le Sibir et le Barys l'emportent en prolongation. Pékin est plus à l'aise. A l'Ouest le quatuor de tête est vainqueur : CSKA, SKA, Dynamo et Lokomotiv Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 16/02/2021 à 21:00 Tweeter

Khabarovsk - Ekaterinbourg : 2-1 ap

Novossibirsk - Nijnekamsk : 2-1 ap

Nur-Sultan - Omsk : 3-2 ap

Tchelyabinsk - Magnitogorsk : 4-3 ap

Pékin - Sotchi : 4-2

Tcherepovets - Iaroslavl : 2-3

Minsk - Dynamo Moscou : 4-6

Saint-Pétersbourg - Spartak Moscou : 3-1

CSKA Moscou - Podolsk : 3-1



KHL Le Traktor remporte le derby contre le Metallurg

Le Traktor remporte sur le fil le derby de l'Oural face au Metallurg. Les renforts étrangers ont parfaitement fait le métier pour les locaux. Sedlak et Hyka comptent trois points, deux pour Bailen dont le but victorieux dans la prolongation.

Le Barys s'impose au forceps contre Omsk. Le premier tiers équilibré s'achévait sur un score de parité avec un but partout. L'inévitable Mikhaïlis redonne l'avantage aux locaux à la moitié de la partie. L'Avangard surdomine le dernier tiers, il récupère une supériorité dans les dernières minutes et sort son gardien pour jouer à six contre quatre. Le temps file, Boucher canonne, le rebond au premier poteau est parfaitement repris par Knight à cinq secondes de la fin ! Omsk est sanctionné en prolongation, Mikhaïlis ne rate pas l'occasion de donner la victoire aux Kazakhs.

Le Sibir arrache une victoire difficile contre le Neftekhimik, à égalité après le temps réglementaire, Komarov profite d'une boulette du portier des loups pour en finir.

Amur ne désarme pas et comme souvent offre une belle fin de saison à son public, il est venu à bout d'Ekaterinbourg. Les visiteurs mènent grâce à un but de Belousov en powerplay mais les locaux égalisent dès l'entame du dernier vingt avant que Jordan ne donne la victoire en prolongation.

Pékin abandonne la dernière place grâce à un succès convaincant contre Sotchi. Deux buts et trois points de Mozik ont bien aidé le dragon a l'emporter.



KHL Saint-Pétersbourg distance le Spartak

Le SKA en forme reçoit le Spartak pour son retour au jeu à domicile. Les locaux n'ont pas tremblé et s'imposent tranquillement. Strömwall continue son excellente saison et marque deux fois, Khafizullin signe aussi deux points.

Le CSKA n'a pas non plus fait de détails pour se débarrasser du Vityaz. Pourtant les visiteurs n'ont pas ménagé leurs efforts pour déstabiliser le bloc adverse, en vain. Gilmour compte deux points dans la victoire de son équipe.

Match offensif à Minsk où les locaux ont du baisser pavillon contre le Dynamo Moscou. Les locaux dominent le premier tiers mais ce sont les visiteurs qui sortent en tête avec 2-1. Un deuxième tiers de feu pour les Moscovites avec deux buts de Kagarlitsky leur permettent de mener nettement et d'encaisser le retour de leur adversaire au dernier vingt. Sergeyev marque un doublé et trois points, trois points également pour le sniper Jaskin.

Iaroslavl reste dans la course il a dominé logiquement mais non sans peiner, Tcherepovets dans le derby du Nord. Petterson et Tkachyov marquent deux points chacun et le Russe compte le but de la victoire dans les dix dernières minutes.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Lukas Sedlak (Traktor Tchelyabinsk)

** : Nikita Mikhaïlis (Barys Nur-Sultan)

* : Vojtech Mozik (Red Star Kunlun)



Résumé vidéo (en anglais) de la journée :

