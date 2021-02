Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - KHL - Kontinental Hockey League KHL : Une seconde de bonheur Oufa l'emporte avec un but 59'59, Magnitogorsk, Omsk, Tchelyabinsk et Nur-Sultan gagnent galement dans la bonne partie du tableau, en bas le Neftekhimik rebondit et n'est plus dernier. A l'Ouest, le Dynamo et le Lokomotiv continue de se suivre. Les Jokerit sont en playoffs, Minsk et le Severstal y sont presque, le Spartak espre complter le groupe mais il est toujours talonn par le Vityaz Mdia Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 18/02/2021 21:00 Tweeter

Nijnekamsk : 1-2 ap

Novossibirsk - Omsk : 0-3

Nur-Sultan - Ekaterinbourg : 2-1

Oufa - Kazan : 3-2

Iaroslavl - Riga : 5-1

Tcherepovets - Pékin : 3-1

Nijni Novgorod - Spartak Moscou : 2-3

Podolsk - Magnitogorsk : 1-2 TAB

Saint-Pétersbourg - Dynamo Moscou : 1-3

CSKA Moscou - Tchelyabinsk : 1-2

Helsinki - Minsk : 2-3 TAB



KHL Oufa remporte sur le fil le derby vert contre Kazan

Derby vert du côté d'Oufa où les Bachkirs reçoivent leurs rivaux de Kazan. Le premier tiers est très disputé, légèrement dominé par l'AK Bars mais le score ne bouge pas. Dès l'entame du deuxième vingt, Lisovets en contre dépose la rondelle dans l'axe où Solodukhin la propulse au fond pour ouvrir la marque, salué comme il se doit par le public. Kazan réagit bien, Galimov drible toute la défense avant de déposer une offrande au second poteau où Da Costa n'a plus qu'à pousser au fond pour son 25ème but de la saison ! Les visiteurs dominent mais ne parviennent pas à passer devant, les locaux leur donnent une leçon de réalisme, Hartikainen lance, sur le rebond, Larsen trouve le fond des filets. Kazan presse et Zaripov égalise en powerplay sur une déviation parfaite. Les Tatars sont pénalisés en fin de match, Hartikainen dans le slot sert Kadeikin dans l'angle qui pousse au fond à une seconde du terme ! Victoire du Salavat Yulaev dans le derby !

L'Avangard remporte au finish le derby sibérien à Novossibirsk. Dès le début du match, Boucher met les visiteurs devant puis le score ne bouge plus. Dans les cinq dernières minutes de jeu, Semyonov puis Chinakhov de retour de blessure alourdissent la marque. Avec 14 petits arrêts, Hrubec blanchit.

Magnitogorsk revient de loin à Podolsk. Longtemps mené au score, Prokhorkin égalise à deux minutes trente du terme. Finalement MMG l'emporte aux tirs au but et conforte sa troisième place. Le Vityaz prend un petit point mais certainement utile dans la course aux playoffs.

Le Traktor remporte la belle victoire du jour dans la capitale face au CSKA. Il a été très réaliste et a su marquer aux moments opportuns. Fedotov repousse 43 tirs pour assurer la victoire des siens.

Le Barys se replace à la sixième place après une bonne victoire contre Ekaterinbourg qui continue de faire du surplace et inquiète à l'aube des playoffs. Les snipers habituels locaux ont fait le boulot, l'enfant du pays Starchenko et le capitaine Dietz.

Petite victoire qui fait du bien au moral de Nijnekamsk sur la glace de Khabarovsk. Après un score de parité à l'issue du temps réglementaire c'est Khairullin qui donne la victoire aux Tatars.



KHL Le Spartak l'emporte Nijni Novgorod

Le Spartak a remporté une victoire très importante à Nijni Novgorod dans l'optique d'une qualification pour les playoffs. Fyodorov lancé en break ouvre le score dès la huitième minute. Les Moscovites dominent nettement, Shirokov contourne la cage pour doubler la mise. Varnakov d'un lancer parfait réduit l'écart en toute fin de période. Dès la reprise, Zubov lance, le portier local repousse mais Fyodorov reprend au fond. Dans la foulée le Spartak est pénalisé, Jafyarov en contre sert parfaitement Miele qui rapproche le score. Les spartakistes tiennent bon et repartent avec la victoire.

Le Dynamo Moscou conserve sa place sur le podium en s'imposant à Saint-Pétersbourg pour la quatrième fois en quatre rencontres cette saison. Hietanen marque un doublé au premier tiers. Le SKA rapproche bien la marque mais ne peut égaliser, avant que son rival ne conclue en cage vide.

Le Lokomotiv se promène à domicile contre Riga dans un match maîtrisé d'un bout à l'autre. Alekseyev, Tkachyov et Osipov comptent chacun deux points.

Le Severstal renoue avec la victoire en venant logiquement à bout du Red Star Kunlun, un succès qui le rapproche encore un peu plus des playoffs. Dans cette partie, Vovchenko marque deux points.

Minsk prend des points vitaux dans la ruée vers les séries en s'imposant aux tirs au but à Helsinki. Klinkhammer marque deux points, Varfolomeyev donne la victoire en fusillade. Un point qui suffit aux Jokerit pour composter leur ticket.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Artyom Fyodorov (Spartak Moscou)

** : Juuso Hietanen (Dynamo Moscou)

* : Teemu Hartikainen (Salavat Yulaev Oufa)



