Omsk - Riga : 5-1

Helsinki - Tcherepovets : 1-2 ap



KHL Geraskin et le Severstal l'emportent à Helsinki

Les Jokerit reçoivent le Severstal deux équipes au coude à coude qui luttent pour une place en série. Le premier tiers est équilibré mais les visiteurs parviennent à se faufiler entre les failles. Nättinen place un bon lancer angle fermé, le puck traîne et Geraskin le pousse au fond. la partie est tendue et disputée, les locaux refont surface en fin de premier tiers et au début du second. Krejcik dans l'axe envoie un missile au fond en profitant de l'écran devant le portier russe. Les Finlandais accélèrent au 3e mais ne parviennent plus à déjouer Podyapolsky. Il faut disputer une prolongation, Petunin lance au loin Geraskin seul en break, il drible parfaitement le portier et donne la victoire à son équipe qui rejoint son adversaire du jour au général.



L'Avangard remporte avec brio et logique le match qui l'oppose à Riga. Pourtant les visiteurs ouvrent la marque au premier tiers grâce à Bukarts. Omsk peine à revenir mais quand il y arrive, il ne fait pas avec le dos de la cuillère. Boucher et Kostin marquent à dix secondes d'écart pour mettre leur équipe devant. Le jeune Kostin remet le couvert peu après avant que Boucher en powerplay n'achève un tiers médiant proligique pour les locaux. Tolchinsky enfonce le clou à l'entame du dernier vingt.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Igor Geraskin (Severstal Tcherepovets)

** : Klim Kostin (Avangard Omsk)

* : Reid Boucher (Avangard Omsk)



