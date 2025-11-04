Hockey sur glace - TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje TELH : Les ténors battus Třinec continue de couler, Brno subit également un revers. Le Sparta creuse son avance, suivi du Dynamo puis de Liberec. En bas, Olomouc, Karlovy Vary, Mladá Boleslav et Kladno sont vainqueurs Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Phil Rouinssard le 25/11/2025 à 21:00 Tweeter

Energie Karlovy Vary - Oceláři Třinec : 2-1

Rytíři Kladno - Verva Litvínov : 2-1 TAB

Kometa Brno - HC Olomouc : 1-2

Bílí Tygři Liberec - Motor České Budějovice : 5-2

Mountfield HK - BK Mladá Boleslav : 0-1 TAB

Dynamo Pardubice - Sparta Praha : 1-2 ap



Photographe : Vít Golda pour hc-kometa.cz Olomouc l'emporte à Brno

Olomouc assure également avec un succès remporté chez la Kometa sur la glace du champion en titre. Navrátil ouvre la marque au premier tiers, Doktor la double au second. Très dominateur, Brno finit par débloquer son compteur grâce à l'inévitable Flek. Pour autant la Kometa ne parvient pas à égaliser et s'incline pour la deuxième fois de suite.

Le Sparta remporte au forceps le duel du haut de tableau à Pardubice, confortant sa première place et laissant la seconde au Dynamo. Kousal ouvre le score dans le tiers médiant, Lauko égalise au dernier. En prolongation, Sirota donne la victoire à Praha.

Deuxième victoire consécutive pour Liberec, la quatrième en cinq matchs, cette fois c'est le Motor qui subit la charge des tigres blancs. Un excellent premier tiers donnent deux longueurs d'avance aux locaux, ils en prennent une troisième en période médiane. Au dernier tiers ils montent même à 5-0 avant de se relâcher et de laisser les visiteurs revenir avec deux buts en toute fin de partie qui ne changent pas la donne. Les Bílí Tygři grimpent au quatrième rang.

hokejkv.cz L'Energie enfonce Třinec

Karlovy Vary aligne une deuxième victoire de suite en enfonçant les Oceláři qui s'inclinent pour la septième fois d'affilée, rien ne va plus pour les métallurgistes désormais troisièmes ! Dans un premier tiers nettement dominé par les locaux le score n'évolue pas. Jaks et Myšák font exploser les dragons dans les trois premières minutes du tiers médiant. Třinec inverse la tendance et domine sans partage la période mais Frodl ne cède pas. Flynn finit bien par réduire le score en fin de partie, mais pas assez pour égaliser.

Mladá Boleslav continue d'assurer et signe une deuxième victoire de suite, la sixième en huit matchs. Le BK inflige à Mountfield sa troisième défaite de suite. Après un match sans but, Gríger et Lakatoš marquent aux tirs au but et donnent la victoire aux visiteurs.

En bas de tableau, les Rytíři remportent difficilement la rencontre aux tirs au but contre Litvínov, dernier. Les pétrochimistes ouvrent la marque au tiers médiant, Audette égalise au dernier avant de donner la victoire en fusillade. Kladno a désormais treize points d'avance sur son adversaire du soir qui aura bien du mal à quitter la zone rouge.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



** : Daniel Audette (Rytíři Kladno)

** : Daniel Audette (Rytíři Kladno)

* : Dominik Furch (BK Mladá Boleslav)







