Hockey sur glace - TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje TELH : 5 sur 5 chef ! Plzeň remporte un cinquième succès consécutif et prend la première place de l'Extraliga tchèque Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 08/10/2025 à 21:00

Škoda Plzeň - BK Mladá Boleslav : 2-0 (0-0, 2-0, 0-0)



Photographe : Marek Švamberg pour hcplzen.cz Plzeň remporte son 5e succès de suite contre le BK et passe 1er

Pour un match en retard de la douzième journée, Plzeň reçoit et peut en cas de succès s'emparer de la première place de la ligue. En face Mladá Boleslav en bas de tableau doit vite prendre des points pour raccrocher les wagons mais surtout s'éloigner de la zone de relégation.

La partie commence mal pour les visiteurs pénalisés d'entrée, mais le club de Škoda est à son tour sanctionné. Dans un premier tiers qu'on peut résumer à un long round d'observation sans véritablement d'occasion de part et d'autres, le score ne bouge logiquement pas.

Le début de deuxième période semble un peu démarrer comme la première, le BK se fait surprendre en contre. Ville Petman entre en zone, laisse en retrait pour son frère Mikko Petman qui profite du trafic pour faire trembler les filets (1-0).

Mladá Boleslav repart vite dans l'autre sens mais sans succès. Les locaux parviennent à tenir bon et à résister à leur adversaire, en lançant des contres dangereux. Les visiteurs sont pénalisés, les Indiens forcent le verrou mais ne parviennent pas à doubler la mise. Photographe : Miroslav Chaloupka pour CTK Cependant Plzeň reste à l'initiative, Lalancette récupère la rondelle sur le coin de la cage, il remet à la bleue pour Zámorský qui avance et y va de son slap dévastateur qui double le score (2-0).

Les lions tentent bien en fin de période, mais ils ne trouvent toujours pas la solution face à Malik, avant la deuxième sirène.

Au dernier tiers, Plzeň joue parfaitement son jeu pour tenir son avance et saper toute tentative de retour adverse. Le BK est encore sanctionné, mais une fois encore le powerplay local est bredouille et ne peut tuer le match. Les Indiens tuent le temps et font de même avec une dernière pénalité. Malik blanchit avec 25 arrêts.

Succès clé, le cinquième consécutif, pour Plzeň qui s'empare de la première place du championnat, quel début de saison pour les Indiens ! Mladá Boleslav subit une deuxième défaite de suite et reste douzième.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Nick Malik

** : Mikko Petman

