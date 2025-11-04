Hockey sur glace - TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje TELH : Bien au chaud Le Sparta l'emporte et revient dans au chaud dans le ventre mou Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Phil Rouinssard le 29/10/2025 à 21:00 Tweeter

Vítkovice Ridera - Sparta Praha : 1-4 (0-1, 0-1, 1-2)



hc-vitkovice.cz Le Sparta fait chuter Vítkovice à domicile

En match en retard de la journée de la veille, Vítkovice reçoit le Sparta et pourrait se replacer en haut de tableau en cas de succès. Le club de la capitale doit s'imposer en Moravie-Silésie s'il veut continuer de remonter au classement.

Dès les premières secondes de jeu les visiteurs sont sanctionnés. Vítkovice ne parvient pas à en profiter et dès le retour à cinq le Sparta frappe. Shore slape de la bleue, le palet est dévié bien involontairement par un défenseur local qui prend son propre gardien à contre pied (0-1).

Praha domine nettement la première période mais le score ne bouge plus tant Hrachovina s'emploie devant les filets locaux. Le deuxième tiers est un copier-coller du premier. Le Sparta domine sans partage et mitraille la cage d'Ostrava, le portier des mineurs s'emploie à tenir la barraque. Sur un powerplay finalement le verrou craque. Shore y va de son coup de fusil à la bleue et double la mise fort logiquement (0-2).

Les visiteurs forcent encore au début du dernier tiers pour tenter de se mettre définitivement à l'abri. Lajunen envoie un pétard de la bleue, Řepík en extension parvient à dévier du bout de la crosse et surprend Hrachovina qui ne peut rien (0-3).

Vítkovice sort enfin de sa torpeur et pousse pour revenir alors que Praha laisse filer. Malgré de nombreuses tentatives, les locaux ne trouvent pas la faille. Ils sont finalement aidés par le portier spartiate jusqu'ici irréprochable. Kovář sort pour récupérer la rondelle il fait une relance catastrophique directement sur Lednický qui n'a plus qu'à lancer dans la cage ouverte malgré le retour rapide du gardien (1-3).

Vítky accélère encore et hausse le ton mais malgré moult tentatives ne peut pas réduire davantage l'écart. Jouant le tout pour le tout, les locaux sortent le gardien en vain. Chlapík en profite pour assurer définitivement la victoire pragoise en marquant en cage vide (1-4).

Le Sparta remporte une deuxième victoire de suite et revient au chaud dans le milieu de tableau à la 8ème place, à trois points seulement de la deuxième place. Vítkovice glisse dixième, mais au même nombre de points, avec un quatrième revers sur les cinq derniers matchs disputés.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Devin Shore

** : Michael Špaček

