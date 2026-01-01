Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje TELH : Bis repetita Deuxième victoire aux tirs au but de l'Energie contre Liberec en deux jours et sur le même score. Karlovy Vary grimpe au deuxième rang. Dans l'autre match, Brno s'impose en prolongation Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Phil Rouinssard le 30/01/2026 à 21:00 Tweeter

Energie Karlovy Vary - Bílí Tygři Liberec : 3-2 TAB

Kometa Brno - Motor České Budějovice : 4-3 ap



Photographe : Jakub Knap pour hokejkv.cz 2e victoire de suite aux tirs au but pour l'Energie contre Liberec

Hier, l'Energie a remporté aux tirs au but le match contre Liberec. Aujourd'hui, Karlovy Vary remet le couvert avec une victoire sur le même score également en fusillade. En fin de premier vingt, Zīle d'un coup de canon à la bleue ouvre la marque pour les visiteurs. Une faute est sifflée contre eux en fin de période, après 30 secondes de jeu dans la suivante, Černoch égalise. A la première minute du dernier tiers, le jeune Tomek donne l'avantage aux locaux. L'Energie s'accroche à son avance, à moins de deux minutes du terme, Najman égalise. Aux tirs au but, Jaks et Tomek marque pour KV tandis que Frodl repousse les cinq tireurs. Succès très important pour Karlovy Vary qui monte au deuxième rang à la place de son adversaire de ces deux derniers jours.

La Kometa a peiné à domicile mais l'emporte contre České Budějovice en prolongation. Les visiteurs dominent largement le premier tiers sans parvenir à ouvrir la marque. Kollár et Flek permettent par deux fois aux locaux de mener dans le tiers médiant. Entre leurs buts, Novak a égalisé mais c'est bien Brno qui mène la danse après quarante minutes. Harris égalise en suppériorité dès l'entame du dernier vingt. Le champion en titre repart à l'offensive et Zábranský en powerplay donne l'avantage à la Kometa. Štencel remet les deux équipes dos à dos. En toute fin de match, Olesen écope d'un 2+2. Si le Motor, résiste jusqu'à la sirène finale ce qui lui permet de prendre un point, son killing play cède en prolongation face à Kollár. Brno reste huitième mais le haut de tableau est encore très loin. Le Motor subit un cinquième revers d'affilée, même s'il a pris un point il n'en a plus que quatre sur une absence de qualification pour les séries.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Andrej Kollár (Kometa Brno)

** : Petr Tomek (Energie Karlovy Vary)

* : Brant Harris (Motor České Budějovice) Hier, l'a remporté aux tirs au but le match contre. Aujourd'hui, Karlovy Vary remet le couvert avec une victoire sur le même score également en fusillade. En fin de premier vingt,d'un coup de canon à la bleue ouvre la marque pour les visiteurs. Une faute est sifflée contre eux en fin de période, après 30 secondes de jeu dans la suivante,égalise. A la première minute du dernier tiers, le jeunedonne l'avantage aux locaux. L'Energie s'accroche à son avance, à moins de deux minutes du terme,égalise. Aux tirs au but,etmarque pour KV tandis querepousse les cinq tireurs. Succès très important pour Karlovy Vary qui monte au deuxième rang à la place de son adversaire de ces deux derniers jours.Laa peiné à domicile mais l'emporte contreen prolongation. Les visiteurs dominent largement le premier tiers sans parvenir à ouvrir la marque.etpermettent par deux fois aux locaux de mener dans le tiers médiant. Entre leurs buts,a égalisé mais c'est bien Brno qui mène la danse après quarante minutes.égalise en suppériorité dès l'entame du dernier vingt. Le champion en titre repart à l'offensive eten powerplay donne l'avantage à la Kometa.remet les deux équipes dos à dos. En toute fin de match,écope d'un 2+2. Si le Motor, résiste jusqu'à la sirène finale ce qui lui permet de prendre un point, son killing play cède en prolongation face à. Brno reste huitième mais le haut de tableau est encore très loin. Le Motor subit un cinquième revers d'affilée, même s'il a pris un point il n'en a plus que quatre sur une absence de qualification pour les séries.*** : Andrej Kollár (Kometa Brno)** : Petr Tomek (Energie Karlovy Vary)* : Brant Harris (Motor České Budějovice) © 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut...