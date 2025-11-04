Hockey sur glace - TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje TELH : Ca galope en bas Mladá Boleslav et Kladno charbonnent pour se rapprocher des bonnes places, le Sparta et le Dynamo continuent de revenir sur la première place. Brno suit de plus loin Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Phil Rouinssard le 16/11/2025 à 21:00 Tweeter

Verva Litvínov - Dynamo Pardubice : 1-4

Energie Karlovy Vary - Rytíři Kladno : 1-5

BK Mladá Boleslav - Bílí Tygři Liberec : 2-0

Škoda Plzeň - Sparta Praha : 5-6

Kometa Brno - Oceláři Třinec : 4-3



bkboleslav.cz Mladá Boleslav assure à domicile

En bas de tableau le rythme continue d'aller à fond de train, Mladá Boleslav glace Liberec et signe une quatrième victoire sur les cinq derniers matchs. Un unique but de Rekonen en infériorité a suffi aux lions, qui concluent en cage vide puisque Furch blanchit avec 26 parades.

Le Sparta remporte un match disputé et très offensif sur la glace de Plzeň et récupère la deuxième place. Un hat-trick de Kousal en premier vingt permet aux Pragois de prendre le large. Il ne faut que deux minutes aux locaux à l'entame du deuxième tiers pour égaliser. L'offensive spartiate reprend force et parvient à repasser devant avant le deuxième coup de gong. Au début du dernier vingt, Praha fait sauter la banque encore deux fois, les Indiens sont au tapis. Pour autant, ils s'accrochent et marquent deux fois en deux minutes pour recoller. Malgré leurs efforts ils ne reviendront pas et doivent s'incliner.

Troisième victoire consécutive pour le Dynamo qui l'emporte en dernière période à Litvínov. Il ne faut que deux minutes à Pištěk pour donner l'avantage aux locaux. Une avance qu'ils maintiennent durant les deux premiers tiers. Červenka égalise en powerplay dès la reprise du dernier vingt. Le match s'emballe et Stransky puis Košťálek marquent chacun en une minute pour renverser la rencontre. Un dernier but en cage vide assure la victoire des chevaux.

Photographe : Jan Šťastný / ČTK IB Kladno domine largement l'Energie

Les Rytíři suivent le rythme du bas de tableau grâce à une seconde victoire de suite remportée triomphalement à Karlovy Vary. Un début de match en fanfare leur donne 3-0 dès l'entame du second tiers, les locaux dépassés ne s'en relèveront pas. Une fois encore Klíma s'offre une excellente partie avec trois points.

Brno enchaîne une deuxième victoire consécutive en plongeant dans le doute les Oceláři, toujours leaders mais qui subissent leur quatrième revers de suite. Le champion en titre mène au premier tiers mais le feu du dragon se rallume au tout début du deuxième vingt avec deux buts en une minute et un match renversé. La Kometa ne perd pas son sang froid, Zábranský égalise avant que Zohorna ne redonne l'avantage. Au dernier tiers chacune des deux formations y va de son but donc l'écart ne bouge pas.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Pavel Kousal (Sparta Praha)

** : Roman Červenka (Dynamo Pardubice)

