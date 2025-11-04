|
|Hockey sur glace - TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje
|
|TELH : Continuer de lutter
|
|Litvínov continue de gagner pour réduire un peu l'écart. Le Dynamo creuse l'avance en tête, le Sparta repasse 2e, l'Energie passe 4e, Vítkovice 7e, Brno 8e
|
|
|Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo
|
Phil Rouinssard le 23/12/2025 à 21:00
|
|
Energie Karlovy Vary - Motor České Budějovice : 1-0
Verva Litvínov - BK Mladá Boleslav : 6-1
Vítkovice Ridera - Bílí Tygři Liberec : 4-1
Rytíři Kladno - Dynamo Pardubice : 0-1
Kometa Brno - Škoda Plzeň : 3-2 ap
Sparta Praha - HC Olomouc : 7-2
|Photographe : Ondřej Hájek pour ČTK
|Maštalířský et Litvínov écrasent Mladá Boleslav
Litvínov s'impose en fanfare contre son adversaire le plus proche, Mladá Boleslav. Deux buts inscrits à chacun des tiers permettent aux locaux de triompher avec six buteurs différents, cependant Maštalířský et Sukeľ inscrivent deux points. Malgré une troisième victoire sur leur quatre derniers matchs, les pétrochimistes restent encore dernier à sept points de leur concurrent du soir.
Le Dynamo creuse son avance en tête de la ligue avec un mini succès à Kladno. Un seul but de Čerešňák en powerplay au dernier tiers est à noter. Premier blanchissage avec 27 arrêts pour Subban.
Le Sparta cartonne Olomouc et repasse deuxième du classement. Alors que sept hommes différents ont percé les filets moraves, Špaček inscrit tout de même quatre points. Les deux buts des coqs ont été marqués par Najman.
Karlovy Vary signe une troisième victoire d'affilée qui lui permet d'intégrer les places protégées avec la quatrième place. Un unique but de Černoch a suffi aux locaux pour se défaire du Motor puisque Frodl blanchit pour la deuxième rencontre de suite avec 25 arrêts.
Vítkovice signe une deuxième victoire de suite, cette fois contre Liberec et remonte au septième rang avec autant de point que son adversaire du jour et à deux des places protégées. Après un premier tiers sans but, Zeman ouvre la marque côté tigres blancs. Un doublé d'Abdul en à peine deux minutes renverse la partie. Au dernier tiers les locaux corsent encore l'addition avant un dernier but en cage vide.
La Kometa remporte un match important contre un concurrent direct, Plzeň, qu'elle dépasse donc au classement. Le champion en titre a mené pourtant 2-0 après quarante minutes dont un but sur penalty. Au dernier vingt, les Indiens s'accrochent et parviennent logiquement à égaliser. En prolongation, Král met finalement fin au suspense en offrant la victoire et la huitième place à Brno.
Etoiles Hockey Hebdo de la journée :
*** : Michael Špaček (Sparta Praha)
** : Malcolm Subban (Dynamo Pardubice)
* : Dominik Frodl (Energie Karlovy Vary)
|
|
|© 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
|
|
|
|
|
|Réactions sur l'article
|
|
|
|
|Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.