Hockey sur glace - TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje TELH : De retour dans le bon wagon Mladá Boleslav rejoint les places qualificatives pour les séries. Les trois premiers, Dynamo, Liberec et Plzeň l'emportent. Karlovy Vary rejoint le bon groupe, Mountfield reste au contact Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Phil Rouinssard le 27/01/2026 à 21:00 Tweeter

Motor České Budějovice - Energie Karlovy Vary : 3-6

BK Mladá Boleslav - Verva Litvínov : 1-0

Škoda Plzeň - Kometa Brno : 4-0

Bílí Tygři Liberec - Vítkovice Ridera : 6-2

Mountfield HK - Oceláři Třinec : 3-0

Dynamo Pardubice - Rytíři Kladno : 2-1 ap



bkboleslav.cz Fořt et Mladá Boleslav déjouent Litvínov pour passer 12e

Mladá Boleslav remporte sur le plus petit des scores un match décisif contre Litvínov qui s'enfonce dans la zone rouge. Fořt marque l'unique but du match en deuxième vingt. Furch réalise un excellent match avec un jeu blanc et 27 arrêts. Le BK revient douzième et donc dans les places qualificatives en vue des séries.

Le Dynamo a eu une petite faiblesse à domicile mais parvient tout de même à accrocher la victoire en prolongation contre Kladno. Malgré une nette domination des locaux le score de parité du premier tiers ne bouge plus. Čerešňák donne la victoire en overtime. Mauvaise opération pour les Rytíři qui glisse hors des places qualificatives pour les playoffs, avec un match d'avance.

Plzeň assure en corrigeant le champion en titre, une Kometa de nouveau en perte de vitesse. La partie démarre en fanfare, Sedláček puis Petman marquent à trentre secondes d'intervalle en tout début de match pour donner un avantage décisif dès l'entame du match. Lajunen creuse l'écart au tiers médiant sur un powerplay. Zámorský alourdit la mise en suppériorité également en suppériorité.

hcmotor.cz L'Energie s'impose largement à České Budějovice

L'Energie s'empare de la quatrième place grâce à un succès convaincant à České Budějovice. La partie commence à toute allure côté visiteurs avec 5-0 une fois dépassé la première moitié du match dont un doublé de Šťastný. A l'abri, KV lâche l'affaire, le Motor réduit le score mais ne remontera pas cet écart si net. Bambula et Černoch terminent la rencontre avec trois points chacun.

Mountfield recolle au quatuor de tête avec un large succès contre Třinec. Le match démarre fort, Moses puis Melancon donnent une bonne avance aux locaux. D'un bon lancer de la bleue, Melancon creuse encore le score au tiers médiant. Les Oceláři cherchent à revenir mais en vain, Škorvánek tient bon et blanchit avec 24 arrêts. Les esprits s'échauffent et Daňo est expulsé au dernier tiers. Les dragons quittent les places protégées après ce revers et n'ont plus de points d'avance sur leur adversaire du jour.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Dominik Furch (BK Mladá Boleslav)

* : Tomáš Galvas (Bílí Tygři Liberec)







