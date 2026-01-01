Hockey sur glace - TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje TELH : Déjà revenu Kladno retrouve sa place qualificative pour les playoffs. Les Oceláři et Mountfield collent toujours au top 4 sans y entrer. L'Energie se rapproche de la deuxième place Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Phil Rouinssard le 29/01/2026 à 21:00 Tweeter

Oceláři Třinec - Dynamo Pardubice : 3-2

Verva Litvínov - Mountfield HK : 3-6

Energie Karlovy Vary - Bílí Tygři Liberec : 3-2 TAB

Rytíři Kladno - Škoda Plzeň : 4-1

Sparta Praha - BK Mladá Boleslav : 4-1



rytirikladno.cz Kladno surprend Plzeň et revient dans les places qualificatives

Les Rytíři se relancent très habilement avec une nette victoire inattendue contre Plzeň. Une performance très utile qui permet aux chevaliers de retrouver la douzième place, la dernière qui donne accès aux playoffs. Un très bon premier tiers local débouche sur deux buts signés Tomek et Mendel. Au tiers médiant, Pietroniro porte le score à 3-0. Les Indiens changent leur gardien et Merejko réduit enfin l'écart. Au dernier vingt, Kladno assure sa victoire avec un quatrième but.

L'Energie remporte le premier match contre Liberec, un deuxième à lieu demain (un match en retard). Malgré sa victoire elle reste troisième, derrière son adversaire du jour, mais à égalité de point. Le deuxième match demain sera donc capital. Petrovský puis Ahac marquent aux deux premiers tiers et donnent une avance confortable aux tigres blancs, mais ils ne la tiendront pas. Tomek, puis Egle font revenir les locaux au dernier vingt. Aux tirs au but seul Egle trouve la faille.

Mountfield l'emporte assez confortablement à Litvínov et reste à l'embuscade pour revenir sur le top 4. Čajkovič ouvre pourtant la marque en faveur des locaux, Melancon et Radil marquent à une minute d'intervale et renversent la partie. Au tiers médiant, Melancon puis Pavlík alourdissent l'écart. Le dernier tiers est plus équilibré avec deux buts de part et d'autres. Pavlík marque son deuxième but du match, Perret signe une mention d'aide. C'est la défaite de trop pour Litvínov qui a trop de points de retard et ne pourra pas échapper aux barrages.

hcocelari.cz Les Oceláři s'imposent à domicile contre le leader Pardubice

Les Oceláři remportent un match important contre le leader Pardubice mais malgré tout reste hors des places protégées. Un début de partie de feu permet aux dragons de marquer deux buts coup sur coup en début de partie. Kovařčík puis Hudáček donnent deux longueurs d'avance après à peine 7 minutes de jeu. Nestrašil creuse encore l'écart à la moitié de la partie. Gazda ne tarde pas à réduire le score pour enfin débloquer le compteur équin. Le Dynamo survole le dernier vingt, Sedlák réduit bien le score en powerplay mais l'égalisation ne viendra pas.

Le Sparta s'impose logiquement à domicile contre Mladá Boleslav. Les Pragois assurent leur septième place, mais leurs 3 matchs en retard peuvent leur permettre de raccrocher les wagons. Špaček inscrit trois points dans cette partie. Le BK sort des places qualificatives, deux jours après y être entré.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Radovan Pavlík (Mountfield HK)

** : Harlads Egle (Energie Karlovy Vary)

* : Michael Špaček (Sparta Praha) Lesse relancent très habilement avec une nette victoire inattendue contre. Une performance très utile qui permet aux chevaliers de retrouver la douzième place, la dernière qui donne accès aux playoffs. Un très bon premier tiers local débouche sur deux buts signéset. Au tiers médiant,porte le score à 3-0. Les Indiens changent leur gardien etréduit enfin l'écart. Au dernier vingt, Kladno assure sa victoire avec un quatrième but.L'remporte le premier match contre, un deuxième à lieu demain (un match en retard). Malgré sa victoire elle reste troisième, derrière son adversaire du jour, mais à égalité de point. Le deuxième match demain sera donc capital.puismarquent aux deux premiers tiers et donnent une avance confortable aux tigres blancs, mais ils ne la tiendront pas., puisfont revenir les locaux au dernier vingt. Aux tirs au but seultrouve la faille.l'emporte assez confortablement àet reste à l'embuscade pour revenir sur le top 4.ouvre pourtant la marque en faveur des locaux,etmarquent à une minute d'intervale et renversent la partie. Au tiers médiant,puisalourdissent l'écart. Le dernier tiers est plus équilibré avec deux buts de part et d'autres.marque son deuxième but du match,signe une mention d'aide. C'est la défaite de trop pour Litvínov qui a trop de points de retard et ne pourra pas échapper aux barrages.Lesremportent un match important contre le leadermais malgré tout reste hors des places protégées. Un début de partie de feu permet aux dragons de marquer deux buts coup sur coup en début de partie.puisdonnent deux longueurs d'avance après à peine 7 minutes de jeu.creuse encore l'écart à la moitié de la partie.ne tarde pas à réduire le score pour enfin débloquer le compteur équin. Le Dynamo survole le dernier vingt,réduit bien le score en powerplay mais l'égalisation ne viendra pas.Les'impose logiquement à domicile contre. Les Pragois assurent leur septième place, mais leurs 3 matchs en retard peuvent leur permettre de raccrocher les wagons.inscrit trois points dans cette partie. Le BK sort des places qualificatives, deux jours après y être entré.*** : Radovan Pavlík (Mountfield HK)** : Harlads Egle (Energie Karlovy Vary)* : Michael Špaček (Sparta Praha) © 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Tweets by HockeyHebdo