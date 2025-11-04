Hockey sur glace - TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje TELH : Derby et doute Vítkovice remporte le derby et plonge dans le doute Třinec vaincu pour la 5 fois de suite. Le Dynamo revient donc à un point du leader avec sa victoire convaincante. Plzeň passe 4e Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Phil Rouinssard le 20/11/2025 à 21:00 Tweeter

Škoda Plzeň - Verva Litvínov : 7-2

Vítkovice Ridera - Oceláři Třinec : 3-2

Dynamo Pardubice - Energie Karlovy Vary : 4-1



Photographe : Petr Kotala pour hc-vitkovice.cz Vítkovice remporte le derby, Třinec subit sa 5e défaite de suite

Vítkovice remporte le derby de la Moravie-Silésie à domicile contre son rival de toujours, Třinec. Les visiteurs ouvre rapidement le score grâce à un but en powerplay de Daňo. Le jeu est très disputé et d'excellent niveau. Leahy égalise logiquement. Dans un tiers médiant parfaitement équilibré c'est Vítkovice qui prend les devants avec un but en powerplay signé Yetman. A l'entame du dernier tiers, Zdráhal creuse l'écart. Moins d'une minute plus tard Adámek a déjà rapproché la marque. Les Oceláři vont ensuite dominer sans partage toute la période mais ils ne reviendront pas tant Hrachovina brille sur sa ligne. Deuxième derby (sur deux) remporté cette saison par Vítkovice qui revient septième. Třinec subit son cinquième revers de suite et sa première place et de plus en plus menacée.

Le Dynamo monte au deuxième rang à une longueur du leader avec un quatrième succès de suite en dominant Karlovy Vary. Tout à été dit au premier tiers avec un cinglant 3-0 en faveur des chevaux. Des buts signés, Ludvig et le tandem infernal Červenka et Sedlák. Le deuxième vingt extrêment rugueux avec des cohortes de pénalités ne donne rien. Beránek débloque le compteur de l'Energie à la première minute du dernier vingt. Pardubice neutralise son adversaire avec brio et fait le jeu. Červenka conclut dans la cage vide.

Plzeň assure une victoire triomphale à domicile contre la lanterne rouge remporte le derby de la Moravie-Silésie à domicile contre son rival de toujours,Les visiteurs ouvre rapidement le score grâce à un but en powerplay de. Le jeu est très disputé et d'excellent niveau.égalise logiquement. Dans un tiers médiant parfaitement équilibré c'est Vítkovice qui prend les devants avec un but en powerplay signé. A l'entame du dernier tiers,creuse l'écart. Moins d'une minute plus tarda déjà rapproché la marque. Les Oceláři vont ensuite dominer sans partage toute la période mais ils ne reviendront pas tantbrille sur sa ligne. Deuxième derby (sur deux) remporté cette saison par Vítkovice qui revient septième. Třinecsubit son cinquième revers de suite et sa première place et de plus en plus menacée.Lemonte au deuxième rang à une longueur du leader avec un quatrième succès de suite en dominant. Tout à été dit au premier tiers avec un cinglant 3-0 en faveur des chevaux. Des buts signés,et le tandem infernalet. Le deuxième vingt extrêment rugueux avec des cohortes de pénalités ne donne rien.débloque le compteur de l'Energie à la première minute du dernier vingt. Pardubice neutralise son adversaire avec brio et fait le jeu.conclut dans la cage vide.assure une victoire triomphale à domicile contre la lanterne rouge Litvínov. C'est pourtant Jurčík qui ouvre la marque pour les pétrochimistes mais les Indiens égalisent avant la première sirène. Au tiers médiant, les locaux lâchent les chevaux et inscrivent quatre buts sans réponse dont deux pour Schleiss. Encore deux buts sont inscrit par Plzeň au dernier vingt, même si Koblasa réduit vainement l'écart. Un large succès qui permet à Plzeň de grimper au quatrième rang.

Etoiles Hockey Hebdo de la journée :

*** : Roman Červenka (Dynamo Pardubice)

** : Marek Hrivík (Vítkovice Ridera)

* : Christophe Lalancette (Škoda Plzeň) © 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur