Hockey sur glace - TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje TELH : Effort final Plzeň remporte un match en retard à l'ultime minute de jeu Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Phil Rouinssard le 12/01/2026 à 21:00 Tweeter

Škoda Plzeň - HC Olomouc : 3-2 (2-1, 0-0, 1-1)



hcplzen.cz Plzeň l'emporte à l'ultime minute de jeu contre Olomouc

Match décalé de la journée d'hier pour un championnat de plus en plus difficilement lisible tant les matchs décalés s'amoncellent. Plzeň à domicile peut remonter au deuxième rang en cas de succès contre Olomouc qui reste sur deux victoires d'affilée en milieu de tableau.

Les Indiens démarrent fort le match et met la pression constante sur la cage morave. Leurs efforts sont récompensés rapidement par un premier but de Měchura d'un lancer à bout portant (1-0).

Les locaux continuent de pousser mais le portier visiteur fait le ménage et tient son équipe dans le rang. Rassurés, les coqs inversent la tandance et égalisent à la mi-tiers d'un slap puissant de la bleue par Černý (1-1).

Après l'égalisation, le jeu s'est animé et les occasions se sont succédé de part et d'autre. Olomouc s'est même procuré plusieurs très bonnes opportunités, dont un tir sur le poteau, tandis que l'équipe locale misait sur un jeu actif et un contrôle du palet à l'offensive. Finalement, ce sont les Indiens qui ont repris l'avantage. Lev d'un bon lancer dans le cercle gauche a trompé le gardien côté bouclier (2-1).

Les powerplays se succèdent au deuxième tiers mais les infériorités nettoient et le score ne bouge pas. Malgré plusieurs tentatives de part et d'autres, le tableau d'affichage ne change pas avant la deuxième sirène. Les pénalités s'enchaînent au début du dernier vingt. Les visiteurs égalisent en supériorité numérique, Plášek trompe Malík d'un tir rapide (2-2).

Cependant, Plzeň n'a pas relâché la pression après ce but encaissé. Les joueurs locaux se sont créé de nombreuses occasions et Machovský a dû faire face à une forte pression. Le gardien d'Olomouc a longtemps maintenu son équipe dans le match. En fin de partie, Plzeň a bénéficié d'un avantage numérique, qu'ils ont su exploiter à la 58 secondes du terme. Suite à un tir de Zámorský, un joueur visiteur a malheureusement dévié le palet dans son propre but (3-2).

Plzeň l'emporte et reprend la deuxième place du classement, Olomouc reste dixième.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Ville Lajunen

** : Matěj Machovský

Etoiles Hockey Hebdo :

*** : Ville Lajunen

** : Matěj Machovský

* : Matyáš Filip







