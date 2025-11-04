Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje TELH : Enfin Après dix revers de suite, Litvínov l'emporte. Třinec reste premier suivi par Brno. Mountfield continue de remonter, comme l'Energie ou Kladno en bas Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Phil Rouinssard le 24/10/2025 à 21:00 Tweeter

Oceláři Třinec - BK Mladá Boleslav : 2-1

Verva Litvínov - Bílí Tygři Liberec : 4-3 ap

Škoda Plzeň - Mountfield HK : 2-3

Energie Karlovy Vary - Sparta Praha : 4-3 TAB

Rytíři Kladno - HC Olomouc : 3-2

Kometa Brno - Vítkovice Ridera : 4-1



Photographe : Matyáš Rjabi pour hcverva.cz Litvínov l'emporte enfin après dix revers de suite

Litvínov remporte enfin un succès après un terrible série de dix revers de suite, il a fallu une prolongation contre Liberec pour enfin faire plaisir au public du Zimní stadion Ivana Hlinky. Pourtant les tigres blancs menaient assez vite 2-0 dans la partie sur des buts de Janska et Faško-Rudáš. Profitant d'un powerplay, Sukeľ débloque le compteur local. Joie de courte durée, dans la minute qui suit Zīle se rappelle aux bons souvenirs de ses anciens coéquipiers en creusant l'avance des visiteurs. Le deuxième tiers est équilibré, Ondřej Kaše réduit l'écart. Les pétrochimistes forcent au dernier tiers, Pištěk arrache l'égalisation à deux minutes du terme. Il faut disputer une prolongation et Liberec est pénalisé, l'occasion est trop belle pour Ondřej Kaše qui donne la victoire à Litvínov qui malgré tout reste bon dernier.

Les Oceláři se maintiennent en tête après un court succès contre Mladá Boleslav. Derrière, la Kometa revient au deuxième rang grâce à un cinglant succès contre Vítkovice vaincu pour la troisième fois d'affilée. Flek inscrit un doublé et manque le hat trick, sur un penalty arrêté.

Mountfield poursuit sa remontée en signant un septième succès de suite à Plzeň. Les lions démarrent en trombe avec trois buts en l'espace de deux minutes à la moitié du premier tiers dont un doublé de Radil. En fin de premier acte, Lajunen réduit l'écart. Les locaux dominent largement le jeu. Au dernier vingt, Jeřábek remet les Indiens au contact mais ceux-ci n'égaliseront pas.

hokejkv.cz L'Energie domine le Sparta aux tirs au but

Karlovy Vary remporte un bon match devant ses partisans à l'arrachée contre le Sparta. Dès la premièrne minute de jeu, Minárik ouvre le score pour les locaux. Praha ne baisse pas les bras et parvient à égalise assez vite grâce à Raška. La première période équilibrée et de qualité s'achève sur ce score de parité. Au deuxième tiers, Němeček en break parvient à mettre les visiteurs devant alors que ceux-ci évoluent en infériorité numérique. Les pénalités pleuvent dans ce second tiers pour autant personne n'en profite et le score ne bouge plus. Dès la reprise du dernier tiers, Myšák envoie un missile depuis la bleue pour égaliser dans une grande clameur. L'Energie poursuit son effort et logiquement passe devant grâce à Šťastný. Assez rare pour le signaler, le Sparta égalise avec un deuxième but en infériorité, marqué par son capitaine, Řepík. La prolongation est âprement disputé mais le score ne bouge pas. Aux tirs au but l'Energie marque quatre tentatives sur cinq et s'impose.

Les Rytíři reviennent dans les places qualificatives après un succès compliqué mais important contre Olomouc. Kladno a mené tout le match avec notamment un doublé d'Audette. Les coqs bien peu tranchants doivent s'incliner mais restent bien placés à cause d'un ralentissement généralisé au milieu de tableau.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Ondřej Kaše (Verva Litvínov)

** : Daniel Audette (Rytíři Kladno)

* : Lukáš Radil (Mountfield HK) remporte enfin un succès après un terrible série de dix revers de suite, il a fallu une prolongation contrepour enfin faire plaisir au public du Zimní stadion Ivana Hlinky. Pourtant les tigres blancs menaient assez vite 2-0 dans la partie sur des buts deet. Profitant d'un powerplay,débloque le compteur local. Joie de courte durée, dans la minute qui suitse rappelle aux bons souvenirs de ses anciens coéquipiers en creusant l'avance des visiteurs. Le deuxième tiers est équilibré,réduit l'écart. Les pétrochimistes forcent au dernier tiers,arrache l'égalisation à deux minutes du terme. Il faut disputer une prolongation et Liberec est pénalisé, l'occasion est trop belle pourqui donne la victoire àLitvínov qui malgré tout reste bon dernier.Lesse maintiennent en tête après un court succès contre. Derrière, larevient au deuxième rang grâce à un cinglant succès contrevaincu pour la troisième fois d'affilée.inscrit un doublé et manque le hat trick, sur un penalty arrêté.poursuit sa remontée en signant un septième succès de suite à. Les lions démarrent en trombe avec trois buts en l'espace de deux minutes à la moitié du premier tiers dont un doublé de. En fin de premier acte,réduit l'écart. Les locaux dominent largement le jeu. Au dernier vingt,remet les Indiens au contact mais ceux-ci n'égaliseront pas.remporte un bon match devant ses partisans à l'arrachée contre le. Dès la premièrne minute de jeu,ouvre le score pour les locaux. Praha ne baisse pas les bras et parvient à égalise assez vite grâce à. La première période équilibrée et de qualité s'achève sur ce score de parité. Au deuxième tiers,en break parvient à mettre les visiteurs devant alors que ceux-ci évoluent en infériorité numérique. Les pénalités pleuvent dans ce second tiers pour autant personne n'en profite et le score ne bouge plus. Dès la reprise du dernier tiers,envoie un missile depuis la bleue pour égaliser dans une grande clameur. L'Energie poursuit son effort et logiquement passe devant grâce à. Assez rare pour le signaler, le Sparta égalise avec un deuxième but en infériorité, marqué par son capitaine,. La prolongation est âprement disputé mais le score ne bouge pas. Aux tirs au but l'Energie marque quatre tentatives sur cinq et s'impose.Lesreviennent dans les places qualificatives après un succès compliqué mais important contre. Kladno a mené tout le match avec notamment un doublé d'. Les coqs bien peu tranchants doivent s'incliner mais restent bien placés à cause d'un ralentissement généralisé au milieu de tableau.*** : Ondřej Kaše (Verva Litvínov)** : Daniel Audette (Rytíři Kladno)* : Lukáš Radil (Mountfield HK) © 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur