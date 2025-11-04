Hockey sur glace - TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje TELH : Enterrés Vítkovice enterre Litvínov en match avancé Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 15/10/2025 à 21:00 Tweeter

Vítkovice Ridera - Verva Litvínov : 8-2 (5-1, 3-0, 0-1)



Photographe : Petr Kotala pour hc-vitkovice.cz Vítkovice cartonne Litvínov

En match avancé, Vítkovice n'a pas fait de détails devant ses partisans et atomise Litvínov qui n'en finit plus de couler avec une septième défaite consécutive.

L'entame du match est terrible pour les visiteurs qui encaissent la bagatelle de quatre buts en à peine huit minutes de jeu. Sur un powerplay, Abdul se rappelle aux souvenirs de son ancienne équipe avec un cinquième but. En toute fin de période enfin le Verva sort un peu de l'eau avec En match avancé, Vítkovice n'a pas fait de détails devant ses partisans et atomise Litvínov qui n'en finit plus de couler avec une septième défaite consécutive.L'entame du match est terrible pour les visiteurs qui encaissent la bagatelle de quatre buts en à peine huit minutes de jeu. Sur un powerplay,se rappelle aux souvenirs de son ancienne équipe avec un cinquième but. En toute fin de période enfin le Verva sort un peu de l'eau avec premier but signé Čajkovič.

Déjà 5-1 après vingt minutes, pour autant Vítkovice ne réduit pas son allure et poursuit le show au tiers médiant avec trois nouveaux buts sans réplique.

Le dernier tiers reste disputé malgré le score fleuve, et les efforts de Litvínov sont enfin récompensés avec un nouveau but de Pištěk qui réduit un peu l'addition.

Huit buteurs différents dans ce match pour Ostrava mais avec cinq joueurs à deux points et un à trois, Lednický.

Une troisième victoire consécutive très tranquille pour les mineurs qui grimpent à la quatrième place avec un match d'avance. Rien ne va plus à Litvínov qui n'entrevoit aucune sortie de crise.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Vojtěch Lednický

** : Marek Hrivík

* : Petr Hauser un © 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo