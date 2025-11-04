Hockey sur glace - TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje TELH : Et de cinq ! 5e victoire de suite pour Karlovy Vary qui suit Brno et Mountfield à la poursuit du quatuor de tête où Liberec et le Dynamo assurent. Plus bas Vítkovice et le Motor repartent de l'avant Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Phil Rouinssard le 05/12/2025 à 21:00 Tweeter

Oceláři Třinec - Bílí Tygři Liberec : 3-5

Verva Litvínov - Vítkovice Ridera : 2-5

Škoda Plzeň - Motor České Budějovice : 2-3 ap

Energie Karlovy Vary - HC Olomouc : 4-2

Rytíři Kladno - Mountfield HK : 2-3 ap

Kometa Brno - Sparta Praha : 3-1

Dynamo Pardubice - BK Mladá Boleslav : 5-2



hokejkv.cz Karlovy Vary domine Olomouc pour son 5e succès de suite

L'Energie remporte une cinquième victoire consécutive en écartant Olomouc pour s'emparer de la 8ème place, mais à un point de la cinquième ! Jones marque deux points pour Karlovy Vary, même score pour Ondrušek chez les perdant.

Vítkovice met fin à son horrible série de défaites en s'imposant avec brio à Litvínov, dernier de cordée. Pourtant les pétrochimistes mènent 2-0 à l'entame du deuxième tiers. Les mineurs se mettent en route en réduiant l'écart au deuxième vingt. C'est au dernier tiers qu'ils font sauter la banque avec quatre buts sans réplique. Přibyl marque trois points, Leahy, Bernovský et Hrivík comptent eux deux points. Vítkovice repasse neuvième.

Le Motor remonte son yoyo qu'il fait depuis plusieurs journées en arrachant un succès en prolongation à Plzeň. Pourtant les locaux mènent 2-0 après un tiers. Lántoši débloque le compteur des automobilistes au tiers médiant. C'est encore Lántoši qui arrache l'égalisation à 2'20 du terme. Pour que la fête soit complète, le même Lántoši donne la victoire en prolongation.

Le Dynamo revient troisième après un net succès contre Mladá Boleslav qui poursuit sa chute après un troisième revers d'affilée. Le BK marque pourtant deux buts en une minute au premier tiers pour prendre une belle avance. Les chevaux reviennent fort au tiers médiant avec trois buts. Lauko marque son deuxième but du soir au dernier tiers avant une cinquième et dernière réalisation.

Mountfield suit le quatuor après un succès délicat à Kladno. Menant en fin de match les lions se font rejoindre à 2'10 du terme par les locaux. Pavlík n'a besoin que de 28 secondes pour donner la victoire à HK en prolongation.

Brno remporte un beau duel contre le Sparta qui reste leader mais n'a plus qu'un point d'avance sur son dauphin, avec deux matchs d'avance. Tomáš Zohorna compte deux points dans la victoire de la Kometa, désormais sixième.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Róbert Lántoši (Motor České Budějovice)

** : Matěj Přibyl (Vítkovice Ridera)

*** : Róbert Lántoši (Motor České Budějovice)

** : Matěj Přibyl (Vítkovice Ridera)

* : Jakub Lauko (Dynamo Pardubice)







