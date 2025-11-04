Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje TELH : Exécuté en powerplay Olomouc s'appuie sur son powerplay pour se défaire du Sparta et revenir dans le bon groupe, Litvínov revient également. Brno reste en tête, suivi par l'Energie et le Dynamo. Vítkovice se replace en haut Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 23/09/2025 à 21:00 Tweeter

Verva Litvínov - BK Mladá Boleslav : 4-2

Vítkovice Ridera - Bílí Tygři Liberec : 4-2

Energie Karlovy Vary - Motor České Budějovice : 3-1

Rytíři Kladno - Dynamo Pardubice : 4-5

Kometa Brno - Škoda Plzeň : 4-2

HC Olomouc - Sparta Praha : 4-2



Photographe : Michal Struž pour hc-olomouc.cz Olomouc et Matýs déjouent le Sparta grâce à ses powerplays

Olomouc signe une victoire importante contre le Sparta et revient dixième avec un troisième succès en trois matchs. Le club de la capitale voit sa série de victoires prendre fin. Le premier tiers est assez morose, mais guidant bien sa barque le HCO parvient à ouvrir le score sur un jeu de puissance grâce à Matýs. Les spartiates haussent le ton au tiers médiant, mais un but leur est refusé pour un hors-jeu. Le match reste houleux avec de nombreux vilains gestes et des fautes. Profitant eux aussi d'un powerplay, les visiteurs égalisent par Sirota de la bleue. Moins de trente secondes plus tard, Horák donne l'avantage au Sparta. Praha continue sa domination sans partage de la période, mais Olomouc parvient à ne pas sombrer, notamment grâce à son portier, Machovský, impeccable devant sa cage. Les Pragois sont pénalisés dans les dernières secondes de la période. Faisant tourner leur powerplay, les coqs égalisent dès la première minute du dernier vingt par Kusko bien servi par Matýs. Dans la foulée, le Sparta est pénalisé pour un retard de jeu. La sanction ne se fait pas attendre et cette fois c'est Navrátil qui se charge de l'éxecution et qui remet les locaux devant. Le jeu s'équilibre sur un très bon rythme, les Moraves parviennent à repousser les joueurs de la capitale et tiennent leur avance. Le Sparta sort son gardien en fin de match, l'occasion pour Ondřej Matýs de marquer son deuxième but et son troisième point du jour. Un succès important qui donne un bol de confiance aux coqs.

La Kometa remporte un nouveau duel, cette fois contre Plzeň, pour continuer sa course en tête de la ligue. Durant la première partie du match, les deux équipes se rendent coup pour coup. Si Brno mène par deux fois, le club de Škoda égalise à deux reprises. Profitant d'un powerplay, Cingel inscrit son deuxième but de la rencontre et remet les siens devant en fin de tiers médiant. Hynek Zohorna parfait la victoire des siens en dernière période.

Karlovy Vary continue sa démonstration de force en signant un quatrième succès de suite et s'empare de la deuxième place après sa victoire contre le Motor, adversaire direct, désormais décroché. Après un premier tiers vierge l'Energie marque deux buts au premier vingt. Beránek marque son deuxième but du jour au dernier vingt pour assurer la victoire locale.

Photographe : Roman Mareš pour rytirikladno.cz Le Dynamo s'impose difficilement à Kladno

Le Dynamo s'impose laborieusement sur la glace de Kladno mais ce succès permet de récupérer la troisième place. Pardubice menait pourtant 3-0 après un tiers, puis 4-2 à six minutes du terme mais les Rytíři, pourtant diminués par les blessures, se sont accrochés et ont recollé sans jamais parvenir à égaliser. Sedlák compte encore deux points, comme trois coéquipiers. Côté local, Pietroniro compte également deux points avec deux de ses compères.

Vítkovice met fin à sa série de trois revers consécutifs en retrouvant ses sensations à domicile contre les Bílí Tygři. Les mineurs ont mené toute la rencontre contenant sans trop de difficulté son adversaire. Le Polonais Maciaś compte un doublé, le deuxième en cage vide.

Deuxième victoire de la saison pour Litvínov qui s'éloigne de la zone rouge après avoir dominé une bien pâle équipe de Mladá Boleslav. Dans cette victoire pétrochimiste, Pištěk marque un doublé, deux points également pour Polášek.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Ondřej Matýs (HC Olomouc)

** : Theodor Pištěk (Verva Litvínov)

