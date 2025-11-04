Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje TELH : La route de la rédemption ? Litvínov enchaîne une nouvelle victoire et réduit l'écart avec Mladá Boleslav et Kladno également vainqueurs en bas. Mountfield recolle, en haut Třinec et Plzeň sont premier et deuxième Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Phil Rouinssard le 28/10/2025 à 21:00 Tweeter

Verva Litvínov - HC Olomouc : 1-0

Energie Karlovy Vary - BK Mladá Boleslav : 4-5 ap

Rytíři Kladno - Bílí Tygři Liberec : 4-3 TAB

Kometa Brno - Mountfield HK : 1-2

Dynamo Pardubice - Škoda Plzeň : 1-3

Oceláři Třinec - Motor České Budějovice : 6-3



Photographe : Tomáš Urban Litvínov domine Olomouc et va un peu mieux

Litvínov signe une deuxième victoire en trois matchs en déjouant sur le plus petit des scores Olomouc. Un seul but de David Kaše en powerplay à l'entame du deuxième tiers a suffit. Avec 29 arrêts, le jeune Čajan blanchit. Les petrochimistes restent bons derniers mais se rapprochent un tout petit peu de la sortie de la zone rouge.

Mladá Boleslav qui précède la lanterne rouge remporte un bon succès chez l'Energie mais comme il a été acquis en prolongation, le BK voit son avance se réduire sur son poursuivant. Les lions ont connu un match à émotions très diverses. A la suite d'un excellent premier tiers ils mènent 3-1. Mené par Beránek qui compte deux buts, les locaux égalisent au tiers médiant. Jaks donne l'avantage à Karlovy Vary sur un powerplay au milieu du tiers médiant. Le temps file et MB se dirige vers un énième revers, à deux minutes de la fin du match, les visiteurs obtiennent un penalty. Rekonen égalise et pousse à la tenue d'une prolongation. En fin de celle-ci, Lakatoš marque son deuxième but du match pour donner la victoire aux lions.

Les Rytíři résistent au retour du bas de tableau avec un bon succès à domicile arraché aux tirs au but contre Liberec. Les locaux ont fait la course en tête au tableau d'affichage tout le match malgré une domination écrasante des tigres blancs. La partie reste morose et finalement elle bascule côté des lions avec un but de Jergl.

Photographe : Vít Golda pour hc-kometa.cz Mountfield l'emporte à Brno et colle au ventre mou

Mountfield recolle au bon groupe avec un succès à Brno chez le champion en titre battu pour la quatrième fois en cinq rencontres. En toute fin de première période, Zábranský ouvre les compteurs pour la Kometa. Dans un deuxième tiers indigent, les deux équipes se neutralisent. McCormack égalise en powerplay dès la reprise.

Třinec continue son cavalier seul en tête avec une huitième victoire consécutive remportée aisément contre le Motor. En dix minutes les locaux mènet déjà 3-0 avec un doublé pour Hudáček. En une minute en fin de période les automobilistes marquent deux fois et rapprochent le score. Trois buts sans réplique au tiers médiant dont le hat-trick complété pour Hudáček assurent la victoire. Harris réduit anecdotiquement le score en powerplay en toute fin de match.

Plzeň grimpe au deuxième rang avec un bon succès à Pardubice qui poursuit son yoyo. Petman compte deux points.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Pavel Čajan (Verva Litvínov)

** : Dominik Lakatoš (BK Mladá Boleslav)

*** : Pavel Čajan (Verva Litvínov)

** : Dominik Lakatoš (BK Mladá Boleslav)

* : Libor Hudáček (Oceláři Třinec)







