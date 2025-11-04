Hockey sur glace - TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje TELH : Larges victoires En matchs décalés, les Oceláři et Olomouc s'imposent très largement Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Phil Rouinssard le 03/12/2025 à 21:00 Tweeter



Oceláři Třinec - Mountfield HK : 6-1

Vítkovice Ridera - HC Olomouc : 1-5



Photographe : Alexandr Satinský, MAFRA Olomouc s'impose largement à Vítkovice

Olomouc aligne une deuxième victoire d'affilée et remonte jusqu'au neuvième rang en écrasant Vítkovice qui subit sa quatrième défaite sévère de suite, rien ne va plus à Ostrava. La partie démarre fort pour les coqs qui ouvrent la marque en powerplay dès la troisième minute grâce à Nahodil. Avant la moitié du tiers, Ondrušek double la mise avant que Navrátil ne porte déjà le score à 3-0 en à peine un quart d'heure, la messe est déjà dite. Le HCO alourdit encore la mise avec deux buts en période médiane. Navrátil, Ondrušek et Matýs comptent deux points.

Les Oceláři vont mieux ils s'imposent pour la deuxième fois en trois matchs en écrasant Mountfield qui rechute très lourdement. Les dragons ouvrent le score dès 42 secondes de jeu, ils doublent la mise avant la première sirène. Au deuxième tiers les deux formations marquent un but et l'écart reste le même. Ce n'est qu'au dernier vingt que les lions explosent sous les assauts métallurgistes. Nestrašil inscrit un doublé et trois points, Michal Kovařčík marque également trois points, Flynn en compte deux.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Andrej Nestrašil (Oceláři Třinec)

** : Michal Kovařčík (Oceláři Třinec)

*** : Andrej Nestrašil (Oceláři Třinec)

** : Michal Kovařčík (Oceláři Třinec)

* : Ondřej Matýs (HC Olomouc)







