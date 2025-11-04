 
Accueil   Editorial   Liens   Stages et Tournois   Boutique   Petites annonces   Partenaires   Nos flash infos  fb  twitter   RSS
 
 
Hockey sur glace - TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje
TELH : Larges victoires
 
En matchs décalés, les Oceláři et Olomouc s'imposent très largement
 
Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Phil Rouinssard le 03/12/2025 à 21:00
 


Oceláři Třinec - Mountfield HK : 6-1
Vítkovice Ridera - HC Olomouc : 1-5

Photo hockey TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje - TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje - TELH : Larges victoires
Photographe : Alexandr Satinský, MAFRA
Olomouc s'impose largement à Vítkovice

Olomouc aligne une deuxième victoire d'affilée et remonte jusqu'au neuvième rang en écrasant Vítkovice qui subit sa quatrième défaite sévère de suite, rien ne va plus à Ostrava. La partie démarre fort pour les coqs qui ouvrent la marque en powerplay dès la troisième minute grâce à Nahodil. Avant la moitié du tiers, Ondrušek double la mise avant que Navrátil ne porte déjà le score à 3-0 en à peine un quart d'heure, la messe est déjà dite. Le HCO alourdit encore la mise avec deux buts en période médiane. NavrátilOndrušek et Matýs comptent deux points.
Les Oceláři vont mieux ils s'imposent pour la deuxième fois en trois matchs en écrasant Mountfield qui rechute très lourdement. Les dragons ouvrent le score dès 42 secondes de jeu, ils doublent la mise avant la première sirène. Au deuxième tiers les deux formations marquent un but et l'écart reste le même. Ce n'est qu'au dernier vingt que les lions explosent sous les assauts métallurgistes. Nestrašil inscrit un doublé et trois points, Michal Kovařčík marque également trois points, Flynn en compte deux.

Etoiles Hockey Hebdo de la journée :

*** : Andrej Nestrašil (Oceláři Třinec)
** : Michal Kovařčík (Oceláři Třinec)
* : Ondřej Matýs (HC Olomouc)
 
 
© 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
 
Retour
 
 
Réactions sur l'article
 
 
Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.

     
...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut...    
 
accueil - actualités - chroniques - interview - mentions légales     |    Site réalisé par Amenothes Conception
 