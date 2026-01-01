Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje TELH : Leader impitoyable Le Dynamo écrase Brno dans son match en retard et compte désormais dix longueurs d'avance sur son dauphin Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Phil Rouinssard le 21/01/2026 à 21:00 Tweeter

Dynamo Pardubice - Kometa Brno : 7-1 (0-1, 4-0, 3-0)



ČTK Le Dynamo écrase Brno en match en retard

Match très en retard enfin soldé aujourd'hui entre le Dynamo premier du classement et Brno, champion en titre qui est campé au milieu de tableau. L'occasion d'un nouveau remake de la dernière finale.

Les locaux dominent assez nettement le premier tiers mais sans trouver la faille, à l'inverse sur l'une de ses rares occasions, la Kometa ouvre la marque par Zbořil (0-1).

Le spectre de la finale 2025 se rappelle aux mauvais souvenirs des fans de Pardubice. Au deuxième tiers le Dynamo va prendre totalement le contrôle du match et littéralement assommer son adversaire. Sur un jeu de puissance, Čerešňák envoie un plomb de la bleue pour égaliser (1-1).

Le match va s'emballer et les chevaux piétiner leur adversaire. Kondelík donne l'avantage aux locaux à la moitié de la rencontre (2-1).

Le jeu est complètement à sens unique et Brno ne parvient pas à repousser son rival, logiquement il encaisse encore et c'est Kousal qui s'y colle (3-1).

Le show du Dynamo ne s'arrête pas pour autant, la minute suivante Mikliš inscrit déjà un nouveau but (4-1).

Une pénalité locale réduit un peu l'offensive des chevaux mais ne permet pas non plus aux visiteurs de revenir. Le dernier tiers est très équilibré mais le Dynamo continue d'enfiler les buts et de couler son adversaire qui ne pourra pas sortir la tête de l'eau. Gazda creuse l'écart dès la reprise (5-1).

La démonstration se poursuit, trois minutes plus tard, Kaut inscrit déjà le sixième but (6-1).

Le calvaire du champion en titre n'est ppurtant pas encore fini. Une pénalité morave permet au Dynamo de marquer une septième fois et Kaut une deuxième de la partie (7-1).

Victoire triomphale du Dynamo qui a désormais dix longueurs d'avance sur son dauphin avec encore neuf matchs à joueur avant la fin de saison. Très lourde fin de série de victoire pour Brno qui reste huitième.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Martin Kaut

** : Lukáš Sedlák

