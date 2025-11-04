Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje TELH : Les derniers seront les premiers Litvínov dernier fait chuter le leader, devant Mladá Boleslav gagne toujours. L'Energie et le Motor se maintiennent à distance. Le Sparta profite de la défaite du premier pour passer en tête. Vítkovice et Liberec poursuivent les bonnes places Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Phil Rouinssard le 23/11/2025 à 21:00 Tweeter

Energie Karlovy Vary - Kometa Brno : 3-2

Rytíři Kladno - Sparta Praha : 3-7

Bílí Tygři Liberec - Mountfield HK : 3-2

BK Mladá Boleslav - Škoda Plzeň : 2-1

Vítkovice Ridera - Dynamo Pardubice : 3-2

Verva Litvínov - Oceláři Třinec : 5-2

HC Olomouc - Motor České Budějovice : 1-2 ap



Photographe : Matyáš Rjabi pour hcverva.cz Litvínov, pourtant bon dernier, brille en corrigeant le leader

Litvínov bon dernier reste sur deux revers et reçoit les Oceláři encore leader mais qui sont dans une interminable spirale de défaites. Dès la première minute de jeu les locaux écopent de cinq minutes d'infériorité, Flynn en profite pour ouvrir la marque. C'est également sur un powerplay que Hännikäinen égalise. Dans les dernières secondes Jurčík donne l'avantage aux locaux. Les dragons égalisent sur un nouveau powerplay. Les pétrochimistes font exploser leur adversaire avec deux buts. Puis en fin de période, Hännikäinen creuse encore l'écart et en infériorité. Le dernier tiers est à sens unique mais malgré une domination sans partage, Třinec ne parvient pas à revenir et s'incline lourdement chez le dernier de la classe. Ce revers, le sixième de suite, fait perdre la première place aux métallurgistes.

Le Sparta prend la tête de la ligue avec un large succès remporté dans le derby à Kladno. Avec 3-0 dès le premier tiers, les jeux étaient déjà faits mais l'effort praguois se poursuit jusqu'au bout. bon dernier reste sur deux revers et reçoit lesencore leader mais qui sont dans une interminable spirale de défaites. Dès la première minute de jeu les locaux écopent de cinq minutes d'infériorité,en profite pour ouvrir la marque. C'est également sur un powerplay queégalise. Dans les dernières secondesdonne l'avantage aux locaux. Les dragons égalisent sur un nouveau powerplay. Les pétrochimistes font exploser leur adversaire avec deux buts. Puis en fin de période,creuse encore l'écart et en infériorité. Le dernier tiers est à sens unique mais malgré une domination sans partage, Třinecne parvient pas à revenir et s'incline lourdement chez le dernier de la classe. Ce revers, le sixième de suite, fait perdre la première place aux métallurgistes.Leprend la tête de la ligue avec un large succès remporté dans le derby à. Avec 3-0 dès le premier tiers, les jeux étaient déjà faits mais l'effort praguois se poursuit jusqu'au bout. Chlapík inscrit un doublé dans cette large victoire. Les Spartiates sont devant mais avec tout de même trois matchs joués de plus.

Vítkovice s'empare de la sixième place avec un excellent succès contre Pardubice qui voit sa série de victoires prendre fin. Kalus ouvre la marque au premier vingt sur un jeu de puissance. Yetman double la mise dès la reprise du deuxième. Le Dynamo réduit le score mais ne parvient pas à égaliser, un but en cage vide scelle le score mais les visiteurs marquent une fois encore se donnant un ultime espoir, vain.

Photographe : Jiří Princ pour hcbilitygri.cz Les Bílí Tygři de Liberec l'emportent contre Mountfield

Les Bílí Tygři assurent à domicile et se défont de Mountfield qui fait un sale week end avec deux revers. Un excellent premier tiers permet à Liberec de mener 2-0 grâce à Filippi et Weatherby. Au tiers médiant les lions inversent la donne, Radil en powerplay puis Miškář permettent d'égaliser. Les tigres blancs repassent devant au dernier tiers et ne céderont plus rien malgré le pressing adverse.

Deuxième succès de suite pour le Motor qui l'emporte à Olomouc en prolongation grâce à un but de Bulíř, son deuxième de la partie.

L'Energie remporte une belle victoire contre Brno qui lui permet de remonter au dixième rang. Rapidement menés au score, les locaux reviennent à toute allure et leur domination sans partage permet de renverser la rencontre avec notamment deux buts en powerplay et de l'emporter logiquement.

Mladá Boleslav continue son excellente forme en bas de tableau avec une cinquième victoire en sept parties, cette fois contre Plzeň. Un doublé de Mazura met les lions en orbite au premier vingt. Les Indiens pressent mais ne réduisent qu'une fois la marque au dernier tiers.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Michal Bulíř (Motor České Budějovice)

** : Tomáš Mazura (BK Mladá Boleslav)

*** : Michal Bulíř (Motor České Budějovice)

** : Tomáš Mazura (BK Mladá Boleslav)

* : Markus Hännikäinen (Verva Litvínov)







